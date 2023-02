Murió Jhon Flórez Jiménez, precandidato a la gobernación del Cesar, ¿qué pasó?

En la clínica Erasmo de Valledupar falleció Jhon Flórez Jiménez, precandidato a la Gobernación del Cesar. Aunque las autoridades investigan lo sucedido, las primeras hipótesis dan cuenta que su deceso se produjo tras presentar una insuficiencia cardiaca (infarto).

A través de las redes sociales, varios diputados confirmaron su muerte y lamentaron su partida. “Siento una profunda tristeza por la muerte de Jhon Flórez Jiménez, paisano del centro del Cesar. Tenía muchas cualidades políticas, era un humanista, sensible, orgullo de la región. Mi abrazo solidario a su familia, para la que pido consuelo de Dios”, publicó en su cuenta de Twitter el diputado Manuel Mejia Pallares.

Otros de los representantes de esa corporación, Ricardo Quintero Baute, también emitió un sentido mensaje de aflicción.“Triste el fallecimiento inesperado de Jhon Flórez Jimenez. Al margen de posturas distintas, de criterios distintos y de ideologías distintas, su convicción y su capacidad de trabajo, muestran que con personas como él, es que se mejora la política. Descanse en paz”, trinó Quintero Baute.

Jhon Flórez Jiménez era oriundo del municipio de Chiriguaná, centro del Cesar. Durante las pasadas elecciones legislativas fue precandidato al Senado por la lista del Pacto Histórico. No obstante, su candidatura a la administración departamental se estaba gestionando mediante la recolección de firmas bajo el grupo significativo de Ciudadanos ‘Juntos Florecemos’.

Flórez Jiménez era abogado y magister en ciencias políticas. Se desempeñó como especialista en contratación estatal, derecho administrativo y constitucional.

Al parecer, mientras se encontraba en su casa comenzó a presentar malestares y tuvo que ser trasladado hasta el centro hospitalario.

Flórez entregó su último discurso durante las marchas que se realizaron en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Soy el único candidato 100% alternativo a la gobernación del Cesar. Quiero hacer un llamado al Gobierno Nacional para que venga al departamento a confrontar a las clases políticas y que venga a responder a los más de 255 mil votos que pusimos para que Gustavo Petro fuera presidente”, decía en sus declaraciones.

Candidatura de José Luis Mayorca Castilla

El médico oncólogo José Luis Mayorca Castilla, tío del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero Mayorca, presentó su candidatura a la Gobernación del Cesar, a través del grupo significativo de ciudadanos Cesar Arriba.

Mayorca Castilla no es novato en los asuntos electorales. Ya se había lanzado al Senado de la República por el Partido Liberal, en 2014, pero en aquella época no alcanzó a llegar al Congreso, por lo que este será su segundo intento por ingresar a un cargo político.

No obstante, el precandidato a la Gobernación del Cesar esta vez no irá de la mano de los liberales, sino que lanzará su propio movimiento para recoger las firmas que le permitan presentar su candidatura, aunque no descartó tener el apoyo del Pacto Histórico, al que pertenece el representante Racero.

“Sigo siendo Frente Amplio, sigo creyendo en el presidente Gustavo Petro. Vamos a solicitar coaval de los partidos Alianza Verde, Liberal, UP, ASI, Polo Alternativo, Comunista, y a todos aquellos movimientos a los cuales se les entregó la bandera del cambio”, expresó Mayorca Castilla en una rueda de prensa.

Este eventual apoyo del Pacto Histórico a esta candidatura ha generado divisiones en el petrismo en el Cesar, pues algunos sectores consideran que Mayorca fue “desleal” con la causa de Gustavo Petro al no apoyar la lista a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico en Cesar en las pasadas elecciones regionales.

Según ha quedado en evidencia en las redes sociales, Mayorca Castilla apoyó en las elecciones legislativas en el Cesar al candidato del Partido Liberal Carlos Felipe Quintero. El candidato de Racero hizo sus propias apuestas apoyando a Carlos Felipe Quintero, con lo que quedaría claro que se apartó de la directriz de la fuerza política del presidente Petro.