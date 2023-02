¿David Racero, presidente de la Cámara, estaría favoreciendo la candidatura de su tío a la Gobernación del Cesar? Esto respondió el representante

Mientras estuvo en la oposición, el hoy presidente de la Cámara, David Racero, se caracterizó por ser un congresista implacable con la veeduría y la crítica a los líderes políticos que usan su poder para favorecer a familiares suyos.

Sin embargo, ahora que está en el Gobierno y ocupa la presidencia de la Cámara de Representantes, algunos sectores lo acusan de, al parecer, estar cayendo en los mismos pecados que antes criticaba.

El más reciente señalamiento que le hacen es el de supuestamente estar moviendo hilos para impulsar la candidatura a la Gobernación del Cesar de su tío, José Luis Mayorca, por encima de otras opciones que tendría el petrismo, lo que estaría causando malestar en el Pacto Histórico.

Incluso, líderes políticos en el Cesar han afirmado que Racero habría viajado al departamento a sostener reuniones políticas a las que no habrían sido invitados los referentes locales del Pacto Histórico. Se afirma que en estas supuestas reuniones habrían estado representantes del Clan Gnecco y el cuestionado congresista Alfredo Ape Cuello.

Frente a estos señalamientos, el presidente de la Cámara le dijo a SEMANA que únicamente ha viajado a Valledupar, capital del Cesar, por asuntos familiares, pues en esta ciudad viven algunos de sus seres queridos.

David Racero se posesionó como presidente de la Cámara de Representantes el pasado 20 de julio, fecha en la que se instaló el nuevo Congreso. - Foto: twitter @davidracero

“El 99 % de lo que se dice es falso. Lo único cierto es que sí voy a Valledupar, de donde es mi madre y está la mayoría de mi familia. Y voy especialmente a visitar la tumba de mis abuelos, a quienes extraño”, explicó el representante.

Adicionalmente, Racero dijo: “No me he reunido con Gnecco ni con Ape, pero no tendría ningún problema de reunirme con ellos. Si Petro se reúne con Uribe, ¿por qué yo no me reuniría con ellos? El país y el departamento del Cesar requieren apuestas colectivas, reconciliación, llegar a acuerdos entre diferentes en función de la gente, especialmente porque el Cesar es el corazón de la gran transición energética que propone el Gobierno nacional”.

El congresista Alfredo Ape Cuello ha sido cuestionados en el Cesar. - Foto: Tomado de Twitter @susanaboreal

El representante del Pacto Histórico también fue claro en afirmar que, como presidente de la Cámara, su función es tender puentes.

“Soy presidente de la Cámara, y mi papel es generar diálogos con todos los sectores políticos y económicos”, apuntó.

¿Quién es José Luis Mayorca?

José Luis Mayorca Castilla, quien lanzó su candidatura a la Gobernación del Cesar, no es novato en los asuntos electorales. Ya se había lanzado al Senado de la República por el Partido Liberal, en 2014, pero en aquella época no alcanzó a llegar al Congreso, por lo que este será su segundo intento por ingresar a un cargo político.

Jose Luis Mayorca aspiró al Senado por el Partido Liberal en 2014. - Foto: Twitter José Luis Mayorca

No obstante, el precandidato a la Gobernación del Cesar esta vez no irá de la mano de los liberales, sino que lanzará su propio movimiento para recoger las firmas que le permitan presentar su candidatura, aunque no descartó tener el apoyo del Pacto Histórico, que pertenece el representante Racero.

“Sigo siendo Frente Amplio, sigo creyendo en el presidente Gustavo Petro. Vamos a solicitar coaval de los partidos Alianza Verde, Liberal, UP, ASI, Polo Alternativo, Comunista, y a todos aquellos movimientos a los cuales se les entregó la bandera del cambio”, expresó Mayorca Castilla en una rueda de prensa.