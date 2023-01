Al estilo Jeffrey Dahmer, sujeto usaba aplicación de citas para secuestrar y asesinar hombres en Louisiana, Estados Unidos

Séneca cometió los crímenes antes de que Netflix publicara una serie de televisión de 2022 titulada “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”.

Un hombre de Luisiana de 21 años fue sentenciado este viernes 27 de enero, a 45 años de prisión luego de tramar un plan similar al de Jeffrey Dahmer para conocer hombres en la aplicación de citas gay Grindr y matarlos, según funcionarios federales.

Chance Seneca de Lafayette Parish apuntó a una víctima en particular, así como a otros hombres homosexuales, a través de la aplicación en 2020 debido a su orientación sexual y género, dijo el Departamento de Justicia.

“Los hechos de este caso son realmente impactantes, y la decisión del acusado de atacar específicamente a los hombres homosexuales es un recordatorio inquietante de los prejuicios y peligros únicos que enfrenta la comunidad LGBTQ+ en la actualidad”, dijo la fiscal general adjunta Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia en una declaración del miércoles.

Clarke continuó: “Internet debe ser accesible y seguro para todos los estadounidenses, independientemente de su género u orientación sexual. Continuaremos identificando e interceptando a los depredadores que usan las plataformas en línea para atacar a las víctimas LGBTQ+ y llevar a cabo actos de violencia y odio”.

Séneca, entonces un adolescente, conoció a una víctima en particular a la que se refiere solo como H.W, con la intención de asesinarlo y desmembrar su cuerpo.

El acusado se reunió con H.W. después de que se conocieron en la aplicación, y luego llevó a la víctima a una casa abandonada, sacó una pistola, obligó a la víctima a ponerse las esposas y luego intentó matarlo, según el Departamento de Justicia.

Séneca intentó “varios métodos” para matar a H.W. y luego trató de desmembrar el cuerpo de la víctima.

El acusado estranguló a H.W. hasta que se desmayó, puso su cuerpo en una bañera, golpeó la parte posterior de su cabeza con un martillo y apuñaló su cuello antes de llamar al 911 el mismo. La víctima entró en coma pero sobrevivió, según documentos judiciales.

Séneca confesó a los investigadores que después de sus planes para matar a H.W., planeaba secuestrar y asesinar a otros hombres homosexuales para satisfacer una fantasía asesina de matar hombres homosexuales que “reflejaba los asesinatos de hombres homosexuales cometidos por el notorio asesino en serie Jeffrey Dahmer”, el DOJ dijo en un comunicado de prensa.

“Nadie debería ser sometido al tipo de acciones horrendas que este acusado infligió a la víctima en este caso”, dijo en un comunicado el fiscal federal Brandon B. Brown para el Distrito Oeste de Luisiana. “La víctima nunca pensó que se encontraría siendo presa de un depredador de esa manera”.

Brown describió las acciones de Séneca como “crímenes de odio” y agregó que “es importante que todos permanezcamos atentos y cautelosos mientras usamos Internet en nuestra vida cotidiana para evitar situaciones que puedan conducir a un comportamiento destructivo de otros hacia nosotros”.

Séneca cometió los crímenes antes de que Netflix publicara una serie de televisión de 2022 titulada “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, que atrajo una renovada atención sobre uno de los asesinos en serie más prolíficos de los Estados Unidos, que mató a 17 hombres y niños en el transcurso de la década de 1980. .

Un hombre en Michigan asesinó y se comió los testículos de otro que conoció en ‘app’ de citas

En otros hechos similares, el pasado mes de noviembre, un hombre de Michigan se declaró culpable de asesinar, desmembrar y comerse las partes del cuerpo de otro hombre que conoció en una aplicación de citas.

Mark David Latunski, de 53 años, del condado de Shiawassee, Michigan, admitió en la Corte que mató al peluquero de 25 años Kevin Bacon después de atraer al estudiante de la Universidad de Michigan-Flint a su casa en diciembre de 2019, según el medio local Mlive.com.

Latunski se declaró culpable de los cargos de mutilación de un cuerpo y homicidio abierto, que abarca el homicidio en primer y segundo grado.

Además, Latunski reconoció haber apuñalado a Bacon en la espalda y haber llevado partes de su cadáver a la cocina, donde se las comió, después de conocer al joven en la famosa app de citas Grindr, que es una aplicación de conexión para hombres homosexuales, bisexuales y transgénero. Según los informes, también admitió ante la Policía que cortó los testículos de Bacon y los consumió.

Según los informes, la Policía encontró el cadáver de Bacon colgando del techo del sótano de Latunski en 2019, sin partes de él, con la garganta cortada y una cuerda atada alrededor de los tobillos.

“Kevin era un buen chico y no se merecía lo que le pasó”, dijo el padre de Bacon, Karl, según la WNEM local. Además, confesó que aún no ha podido procesar todo, pero que se siente aliviado de que su familia no tenga que revivir el asesinato de su hijo en la Corte.

Por el momento, Latunski fue declarado culpable de asesinato u homicidio involuntario en primer o segundo grado. Se enfrentará a una posible cadena perpetua en Michigan, que en 1847 se convirtió en el primer gobierno del mundo de habla inglesa en prohibir la pena capital.