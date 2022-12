Estados Unidos elimina una de las barreras para los solicitantes de la Green Card

La residencia permanente en Estados Unidos es el sueño que une a millones de migrantes que, dejaron sus hogares, se sometieron a peligrosos caminos y finalmente, a procesos de ingreso en países incluso, con un idioma diferente, con la única meta de cambiar su estilo de vida y lograr desarrollarse profesionalmente.

Pues bien, desde este año la política migratoria de Estados Unidos ha venido sometiéndose a diferentes cambios para afinar sus requisitos de inmigrantes y visitantes a su territorio nacional, y además de los controles estrictos que se han informado en meses anteriores en un intento de desmotivar la inmigración irregular, así como la polémica por el bloqueo o no del Título 42, normativa que limita la entrada de personas al país por emergencia sanitaria.

Ahora la nueva normativa emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha eliminado algunas de las observaciones por las que no se permitía la emisión de la residencia, como conocida como Green Card. Así entonces, se abre más la puerta para todos aquellos que buscan tener sus papeles en regla y tener una estancia indefinida en el país norteamericano.

Según señalaron las autoridades locales, se estaría eliminando la condición que se había interpuesto por orden del expresidente Donald Trump, que indicaba que aquellas personas que obtuvieran cupones o subsidios de alimentación o salud pública no podían solicitar la residencia permanente, sin embargo, esto se habría abolido tras la nueva reglamentación.

“No penalizaremos a las personas por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”, afirmó el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, afirmando que este tipo de situaciones afectan a los migrantes radicalmente.

Así puede solicitar su residencia o asilo en Estados Unidos

Son varias las categorías a contemplar si está pensando en preparar las maletas y emprender un viaje, posiblemente definitivo. En la primera de ellas usted puede ser elegible si es un familiar inmediato de un ciudadano estadounidense. Este caso aplica para cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres de un norteamericano que tienen al menos 21 años.

En ese caso el primer paso es presentar el Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero, y su familiar tiene que diligenciar el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, para recibir la visa de inmigrante entregada por el Departamento de Estado.

CNN aclara que, previo a ello, es necesario tener una cuenta en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). En este link encuentra el paso a paso para que su información quede registrada adecuadamente y se pueda continuar con el proceso.

La segunda clasificación incluye a otro familiar de un estadounidense o residente permanente legal. En este espacio se incluyen hijos solteros con la mayoría de edad o superior, hijo casado, hermano de un nacional, cónyuge de un residente regular u otro allegado en las condiciones anteriores. Aquí también hay que completar el Formulario I-130,

Posteriormente, el ciudadano estadounidense o permanente debe poner también sus datos en el Formulario I-485. Si el familiar no inmediato residente en el extranjero, debe llenar primero el I-130.

Otra de las categorías compila a los prometidos de un estadounidense (visa de no inmigrante K-1); y a sus hijos (visa de no inmigrante K-2). De acuerdo con CNN, la solicitud se puede realizar si la pareja no tiene impedimentos legales para casarse y planean adelantar ese vínculo en un lapso no mayor a tres meses, luego de que se apruebe el ingreso al país. El proceso incluye diligenciar el Formulario I-129F, Petición de Prometido o Prometida Extranjero(a). Este se entrega personalmente, así como el I-485.