Latino contó cómo le quitaron la visa americana luego de ayudar a alguien a llegar a Estados Unidos

Una de las victorias más esperadas por los inmigrantes es cuando logran recibir una acreditación oficial de su situación migratoria, pues bien, luego de esto es un poco más complicado que se le quite el beneficio a la persona, si no que por el contrario, comienza a tener muchas más oportunidades en la comunidad de acogida.

Por esta razón, la historia de un joven mexicano que perdió su visa por ayudar a otra persona, suena además de triste, insólito. El joven aprovechó las redes sociales para contar su historia al público, y así, también lograr que a otras personas no les suceda lo mismo.

En un corto video, el joven identificado como Diego Armando Narcia contó a sus seguidores que en 2018 el consulado de Sonora, en México, le aprobó la visa para Estados Unidos sin ningún problema, esto aunque ya se la habían negado dos años atrás.

“El gusto me duró un par de meses. Yo buena onda, tranquilo y a gusto, fui a visita algunos lugares. Pero cuando se enteraron que yo tenía visa, muchos familiares y conocidos se acercaron a mí”, comentó el joven, agregando que les respondió que había recibido ayuda de algunos de sus contactos para poder completar los requerimientos.

“Yo me preparé, yo me informé, entonces yo estaba muy empapado del tema de cómo hacerle para facilitar el trámite, sobre todo si es para una persona que trabaja por su cuenta, entonces yo le dije más o menos cómo le hiciera, le conseguí carta de trabajo... A final de cuentas no era fraude”, indicó Armando, recalcando que fue explícito con la persona a la que ayudo para que esta no revelara ante las autoridades estadounidenses que él había sido el que le ayudó con el proceso.

“Lo importante es tu seguridad, como hables, como te expreses, si te piden un papel pues tú ya lo tienes en orden, no tardes, trata de no hablar de más, sé tu mismo y contesta lo que te pregunten”, concluyó expresando el joven, y aunque no terminó de contar la historia, sí infirió que, al parecer, el proceso con la persona a quien le había colaborado no terminó bien, y demás, terminó por quitarle su propio estatus migratorio.

Emigrar a Estados Unidos

Vivir en Estados Unidos es una meta común para varias personas en el mundo. Factores como el estilo de vida, las oportunidades laborales o las políticas internas resultan llamativas para algunos, así como el famoso ideal del sueño americano.

No obstante, la falta de conocimiento sobre la obtención de la visa E2 (de no inmigrante) representa un obstáculo para aplicantes colombianos, por ejemplo. Este detalle afecta las aspiraciones de quienes desean migrar en búsqueda de mejores oportunidades en los Estados Unidos.

Así mismo, destacan los populares pain points o inquietudes y preocupaciones que pasean por las mentes de quienes desean radicarse en otros países. Dudas como qué pasará más adelante con los hijos, cómo mantener una economía estable y si realmente es posible construir un futuro mejor se vuelven comunes.

De acuerdo con Jorge Partidas, CEO de Globofran, existen algunos consejos que pueden resultar útiles a la hora de emigrar a Estados Unidos y no fallar en el intento, precisamente, teniendo en cuenta algunos de los pain points más comunes.

¿Cómo asegurar el futuro de los hijos en los Estados Unidos?

Con la visa E2 los hijos del residente podrán vincularse de manera directa al sistema educativo de ese país, mientras que los padres de familia pueden trabajar de manera formal, generando ingresos para la manutención familiar.

¿Cómo proteger la economía familiar?

La diversificación en dólares en proyectos de bajo riesgo es lo que recomienda el empresario. Con el asesoramiento de expertos puede efectuarse un proceso transparente y seguro.