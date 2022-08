Estados Unidos: Steven Hoffenberg, socio de Jeffrey Epstein, fue encontrado muerto

Hoffenberg financió brevemente el medio The Post entre enero y marzo de 1993, rescatándolo de la quiebra.

Este jueves 25 de agosto se conoció que Steven Hoffenberg, el empresario caído en desgracia y mentor durante mucho tiempo de Jeffrey Epstein, fue encontrado muerto el martes cuando la policía de Connecticut descubrió su cadáver en descomposición.

Las autoridades descubrieron a Hoffenberg, que pasó 18 años en prisión por dirigir un esquema Ponzi de 500 millones de dólares, muerto en su casa alrededor de las 8 de la noche del martes. De momento, las autoridades no han establecido cuándo murió exactamente.

Dentro del caso, se supo que la Policía había sido llamada a la casa del hombre de 77 años en Derby, Connecticut, a petición de un amigo personal del fallecido.

Hasta el momento no se ha revelado cuál es la causa de la muerte, pero la Policía dijo que no había signos inmediatos de traumatismo en su cuerpo, por lo que se espera que no se trate de un asesinato o ajuste de cuentas.

“Todo indica que se trata del señor Hoffenberg”, dijo un portavoz del Departamento de Policía del Derby, en el estado de Connecticut. “No hay nada que sugiera que no lo sea. Creemos que es él. Solo estamos esperando los registros dentales”, concluyó el oficial.

Por otra parte, por medio de un comunicado publicado en la red social de Facebook, la misma policía dijo que el cuerpo fue encontrado “en un estado en el que no se pudo hacer una identificación visual”, por lo que está a la espera de los peritos para determinar si se trata del empresario.

Cabe destacar que Hoffenberg, quien en sus grandes días fue jefe de Epstein, podría haber sido el vínculo con su misteriosa fortuna.

Hoffenberg había afirmado que Epstein era su cómplice en un esquema Ponzi, el cual dirigía a través de su empresa Towers Financial Corp.

El empresario se declaró culpable de la estafa en 1995 y fue condenado a 20 años de prisión. Por otra parte, mientras Hoffenberg se encontraba encerrado cumpliendo su condena, Epstein presuntamente violaba a chicas adolescentes con la ayuda de su pareja y ahora condenada, Ghislaine Maxwell.

Los inversores de Tower han afirmado en una demanda hecha en agosto de 2018 que Epstein “utilizó a sabiendas e intencionadamente los fondos que desvió y obtuvo fraudulentamente de este esquema Ponzi masivo, para su propio uso personal, para mantener un estilo de vida fastuoso.”

“Era mi colega a diario, siete días a la semana”, dijo Hoffenberg de Epstein en una entrevista de 2019 en Quartz.

Hoffenberg financió brevemente el medio The Post entre enero y marzo de 1993, rescatándolo de la quiebra. La noticia fue anunciada con una icónica portada del Post que decía “Un acuerdo de última hora salva a The Paper... Hoffenberg salva a The Post”, llamándolo el “caballero blanco” del periódico.

Pero la plantilla acabó rebelándose contra Hoffenberg, y el periódico pasó brevemente a manos de Abe Hirschfeld antes de ser comprado por segunda vez por Rupert Murdoch, el actual propietario.

Antiguo residente de la Torre Trump, Hoffenberg fue uno de los primeros partidarios de la candidatura presidencial de Donald Trump en 2016, pero retiró su apoyo.