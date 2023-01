Hallan muertas a ocho personas en una casa en Utah, Estados Unidos; cinco niños entre los fallecidos

Por el momento, no hay personas detenidas tras la muerte de estas personas.

Al menos ocho personas, entre ellos cinco menores de edad, fueron hallados muertos con heridas de bala en una vivienda en la localidad estadounidense de Enoch, en el estado de Utah, durante una visita de un equipo de funcionarios para comprobar el bienestar de los residentes, según confirmaron las autoridades.

Las autoridades locales afirmaron que no consideran que haya una amenaza para la población ni sospechosos fugados, antes de agregar que por el momento no hay detenidos y que las víctimas no han sido identificadas. También advirtieron que darán más informaciones cuando avance la investigación.

El alcalde de Enoch, Rob Dotson, afirmó que “es difícil describir con palabras las emociones que atraviesa la gente que vive aquí”. “Todos conocemos a esta familia. Muchos hemos ido con ellos a la iglesia, a la comunidad y a la escuela con estas personas”, ha agregado, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN. “Esta comunidad está sufriendo en este momento. Sienten la pérdida y el dolor. Tienen muchas preguntas, lo que es natural, y están aquí para apoyar”, subrayó Dotson.

Por su parte, la escuela del distrito de Iron aseguró que los cinco menores eran estudiantes del centro. “Esta pérdida provocará muchas emociones, preocupaciones y preguntas entre nuestra escuela, especialmente entre nuestros estudiantes”, reseñaron, al tiempo que destacaron que cuentan con un equipo de intervención en crisis para “ayudar con las necesidades de estudiantes, padres y personal escolar durante momentos difíciles como este”.

El gobernador del estado de Utah, Spencer Cox, trasladó sus condolencias “a todos los afectados por esta violencia sin sentido”. “Por favor, mantengan a la comunidad de Enoch en sus oraciones”, señalaron a través de un breve mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

Hombre mató a su hijo de dos años en Estados Unidos

Un hombre de Connecticut mató a su hijo de dos años y luego enterró el cuerpo del niño en una bolsa de plástico en un parque local, según afirmó la policía.

Edgar Ismalej-Gómez, de 26 años, fue arrestado este martes por violar la libertad condicional y se espera que enfrente cargos adicionales por la muerte de su hijo.

Estaba en libertad condicional por una condena en relación con el hijo de ocho meses que sufrió una fractura de brazo en julio de 2021. Se declaró culpable en abril y se le ordenó cumplir 60 días y tres años de libertad condicional.

El cuerpo del niño fue descubierto el lunes (2 de enero) en una bolsa de plástico bajo tierra fresca en Cummings Park en Stamford, Connecticut, dijo el jefe de policía de Stamford, Timothy Shaw, en una conferencia de prensa. Aún no se han presentado cargos en relación con la muerte del niño.

Ismalej-Gómez también está acusado de sujetar a la madre del niño a punta de pistola la semana pasada, según los fiscales. Tomó a la madre como rehén con un arma mientras los dos conducían hacia y desde West Virginia antes de que la madre pudiera alertar a la policía el lunes.

“Lo que supimos es que, hace apenas una semana, se alega que el acusado entró en la habitación del niño y el niño terminó muerto”, según los fiscales para FOX 61. “El acusado no dejó que la madre del niño llamara a una ambulancia. Puso al niño en una bolsa y lo enterró en Cummings Park”.

“La madre del niño ha informado que el acusado la ha tenido cautiva durante los últimos cuatro días. Se alega que él portaba una pistola y que ella había sido conducida. Salieron del estado, se dirigieron a Virginia Occidental y regresaron a Connecticut, lo cual ha sido corroborado”, continuaron los fiscales.

La Oficina del Médico Forense Jefe del estado dictaminó que la muerte del niño fue un homicidio debido a múltiples traumatismos contundentes en la cabeza.

Ismalej-Gómez fue arrestado alrededor de la 1:30 a. m. de este martes 3 de diciembre, mientras viajaba en un taxi a Nueva York, dijeron las autoridades.

Hasta el momento, está detenido con una fianza de $ 3 millones y se espera su sentencia final en los próximos días.

*Con información de Europa Press