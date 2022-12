Hombre admitió que enamoró y estafó por US$1.2 millones a una mujer que contactó en línea

Un hombre de Texas, Estados Unidos, se declaró culpable de participar en una estafa romántica a una mujer de Missouri por $1.2 millones de dólares, dijeron los fiscales federales.

Rotimi Oladimeji, de 37 años, se declaró culpable, este miércoles 21 de diciembre, de dos cargos de fraude postal, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico.

Como parte de su declaración, Oladimeji admitió que él y otros persuadieron a una mujer de St. Louis para que enviara dinero a un hombre con el que se estaba comunicando en línea, quien afirmó ser un ciudadano belga que vive en St. Louis.

Los estafadores afirmaron que “el hombre necesitaba dinero, porque no se le permitía salir de los Emiratos Árabes Unidos, donde había ido por un negocio”.

La víctima envió $931,000 a sus estafadores y también envió alrededor de $314,000 a dos hombres en Texas - Foto: Getty Images/iStockphoto

La víctima envió $931,000 a sus estafadores y también envió alrededor de $314,000 a dos hombres en Texas a quienes les dieron fondos a cambio de una parte del dinero, según la declaración de culpabilidad.

Los agentes de Seguridad Nacional que detuvieron a Oladimeji en Atlanta en febrero de 2021, y encontraron mensajes de texto entre él y la víctima.

Hasta el momento, está previsto que Oladimeji sea sentenciado el próximo 23 de marzo de 2023.

Por otro lado, un coacusado, Olumide Akrinmade, de 37 años, de Richardson, Texas, se declaró inocente de los cargos del caso. Y el otro hombre, Adewale Adesanya, fue sentenciado en septiembre a cuatro años de prisión por varios esquemas de fraude.

Insólito: hombre en Michigan asesinó y se comió los testículos de otro que conoció en ‘app’ de citas

En otros hechos similares, el pasado mes de octubre, un hombre de Michigan se declaró culpable de asesinar, desmembrar y comerse las partes del cuerpo de otro hombre que conoció en una aplicación de citas.

Mark David Latunski, de 53 años, del condado de Shiawassee, Michigan, admitió en la Corte el jueves pasado que mató al peluquero de 25 años, Kevin Bacon, después de atraer al estudiante de la Universidad de Michigan-Flint a su casa en diciembre de 2019, según el medio local Mlive.com.

Latunski se declaró culpable de los cargos de mutilación de un cuerpo y homicidio abierto, que abarca el homicidio en primer y segundo grado.

Además, Latunski reconoció haber apuñalado a Bacon en la espalda y haber llevado partes de su cadáver a la cocina, donde se las comió, después de conocer al joven en la famosa app de citas Grindr, que es una aplicación de conexión para hombres homosexuales, bisexuales y transgénero. Según los informes, también admitió ante la Policía que cortó los testículos de Bacon y los consumió.

Según los informes, la Policía encontró el cadáver de Bacon colgando del techo del sótano de Latunski en 2019, sin partes de él, con la garganta cortada y una cuerda atada alrededor de los tobillos.

“Kevin era un buen chico y no se merecía lo que le pasó”, dijo el padre de Bacon, Karl, según la WNEM local. Además, confesó que aún no ha podido procesar todo, pero que se siente aliviado de que su familia no tenga que revivir el asesinato de su hijo en la Corte.

Por el momento, Latunski enfrentará otra audiencia en la Corte, cuando se decidirá si es culpable de asesinato u homicidio involuntario en primer o segundo grado. Se enfrentará a una posible cadena perpetua en Michigan, que en 1847 se convirtió en el primer gobierno del mundo de habla inglesa en prohibir la pena capital.