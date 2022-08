Joe Biden anuncia cumbre contra el racismo en Estados Unidos

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció que el próximo 15 de septiembre estará presente en encuentro con activistas, líderes religiosos, empresarios y responsables de los derechos humanos de los afroamericanos, con el fin de luchar sobre el racismo en el país.

El evento fue llamado “Cumbre por la unidad”, la cual fue organizada por activistas sociales, luego de los asesinatos de una decena de personas de color, en el supermercado de la ciudad de Buffalo, Nueva York, en mayo del presente año. Asimismo, sobre los ataques en El Paso (Texas), Pittsburgh y Oak Creek (Wisconsin).

Por su parte, el comunicado oficial de la Casa Blanca, asegura que la intención de la cumbre es contrarrestar “los efectos corrosivos de la violencia racista en la democracia”.

Además, agregaron que “subrayar los esfuerzos de la Administración para impulsar una visión compartida sobre una América más unida”.

De igual manera, el mandatario del país norteamericano, en el encuentro, pronunciará un discurso sobre las intenciones que se pretenden en lo que queda de su gobierno sobre la lucha contra el racismo, asimismo los resultados de la reunión.

Finalmente, se espera también la participación de grupos bipartidistas en un esfuerzo, con el propósito de traducir la lucha de la Casa Blanca contra la racista en una legislación práctica.

Biden hará gira por Estados Unidos para celebrar ley para reducir la inflación

Durante las próximas semanas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizará una gira por su país para celebrar la aprobación de la Ley para la Reducción de la Inflación que, aunque comenzó a ceder y bajó a 8,5 % en el mes de julio, aún sigue siendo la más alta desde 1981 (41 años).

Aunque no se dieron mayores detalles de esta gira, la Casa Blanca aseguró que el presidente Biden “viajará por todo el país para destacar cómo el proyecto de ley ayudará al pueblo estadounidense”.

La Ley para la Reducción de la Inflación fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos el pasado viernes y será firmada este martes por el presidente Biden. Este plan de inversiones en materia de clima y salud es consideraba una victoria política significativa para el presidente a tres meses de las elecciones de medio mandato.

“La Ley de Reducción de la Inflación posicionará a Estados Unidos para cumplir mis objetivos climáticos, ahorrando a las familias cientos de dólares al año en costos de energía. Y para las familias que aprovechan los créditos fiscales de energía limpia y vehículos eléctricos, podrían ver más del doble de los ahorros”, dijo Biden a través de su cuenta de Twitter.

La reforma incluye US$ 370.000 millones para el medio ambiente y otros US$ 64.000 millones para la salud. Además, prevé reducir el déficit público con un nuevo impuesto mínimo del 15 % para todas las empresas cuyos beneficios superen los US$ 1.000 millones.

Inicialmente, se propuso un plan de inversión aún mayor, pero los demócratas se vieron obligados a reducir sus ambiciones para satisfacer sobre todo al senador Joe Manchin, de Virginia Occidental, un estado conocido por sus minas de carbón. Su apoyo era esencial debido a la escasa mayoría demócrata en el Senado.

Aun así sigue siendo la mayor inversión jamás realizada en Estados Unidos en materia de clima. Biden quiere que el país alcance su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % para 2030 respecto al 2005. El gobierno aspira incluso a que bajen al menos un 50 % para ese año.

“Sería muy difícil exagerar la importancia de este proyecto de ley. Al crear incentivos muy fuertes para invertir en energía solar y eólica, prácticamente secará el mercado de la electricidad a partir del carbón durante la próxima década”, dijo Dan Lashof, director del Instituto de Recursos Mundiales.

Con esta reforma, un estadounidense recibirá hasta US$ 7.500 en créditos fiscales por la compra de un coche eléctrico y se subvencionará en un 30 % la instalación de placas solares en los tejados. También se prevén inversiones para el desarrollo de técnicas de captura de CO₂, el cuidado de los bosques y la renovación de las viviendas de las familias con menos recursos.

*Con información de Europa Press y la AFP