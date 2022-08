La tragedia de una familia colombiana y varias hispanas en Miami

Briana Pacalagua, una joven de 19 años de edad de origen colombiano y neoyorquino, falleció junto a sus cuatro amigos. El sábado anterior, ella conducía un vehículo por una avenida de Miami (Estados Unidos) cuando fue estrellada de frente por un vehículo que iba en contravía y a exceso de velocidad. Junto a la joven murieron todos sus amigos: cinco fueron las personas que en total murieron y el único sobreviviente fue el sujeto que iba en contravía y que ya tenía antecedentes de tránsito por hechos similares.

Los hechos tuvieron lugar el sábado anterior a las 4 y 30 a. m. en la autopista Palmetto. Junto a Pacalagua fallecieron Valeria Cáceres, Daniela Marcano, Valeria Peña y Giancarlo Arias, todos de origen hispano. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los jóvenes estaban celebrando que Giancarlo Arias había ganado una beca y se iría de Miami rumbo a Nueva York a estudiar. Tras departir sanamente, sin tragos - según confirmaron las autoridades - los jóvenes salieron rumbo a la autopista y allí los embistió de frente y en contravía Maiky Simeon, un sujeto de 30 años de edad que ya tenía antecedentes automovilísticos y quien se recupera de las heridas en el Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial.

Tras lo tragedia que generó, se informó, el sujeto será procesado por homicidio vehicular. “Hoy cinco vidas ya no son parte de este plano terrenal, cinco vidas llenas de sueños, metas y propósitos hoy ya no serán parte de nosotros”, escribió una de las amigas de los jóvenes a través de su cuenta en Instagram. “Me duele mucho saber que personas tan jóvenes y talentosas no podrán lograr lo que un día soñaron, pero me duele más saber que familiares, amigos y todos sus seres queridos tendrán que pasar por un dolor inmenso”, agregó.

Mariana Rave, amiga de Daniella Marcano, también se pronunció a través de GoFundMe. “Dani era una persona encantadora, increíble, cariñosa, feliz y la más dulce de todas”. Ella lidera la recolección de dinero para dar cristiana sepultura al grupo de jóvenes. “Hola, he decidido hacer este gofundme en memoria de Daniela Marcano para ayudar a su familia con las cuentas del funeral y todo lo que sea necesario para ellos. Dani era una persona encantadora, increíble, cariñosa, feliz y la más dulce de todas. Fue amada por muchas personas, siempre tenía una sonrisa en su rostro, incluso cuando los tiempos eran difíciles, y ponía una sonrisa en el rostro de todos los que la rodeaban. Falleció con otras 4 niñas (Gian, Vale P, Vale C y Bri), después de que un conductor iba en sentido contrario en la vía rápida y terminó con sus vidas el 20 de agosto de 2022. Cada uno de nosotros tiene un montón de buenos recuerdos con ella y atesoraremos esos momentos como si fuera hoy. Tenía muchas metas y sueños que ahora no podrá alcanzar. Todavía no podemos creer lo que sucedió, ella era joven, acababa de cumplir 19 años hace un par de semanas y ahora se ha ido. Todos te extrañamos Dani vuela alto nuestro ángel. Todo el dinero de la recaudación de fondos se destinará a su familia para las facturas del funeral”.

“Según la Patrulla de Carreteras de Florida, Simeon impactó con su vehículo Infiniti el Honda en el que transitaban las víctimas. El choque se reportó en Palmetto Expressway cerca de Northwest 57th Avenue”, de acuerdo con el reporte oficial publicado por El Diario, medio dirigido a hispanos en Estados Unidos. Las autoridades esperan determinar si el sujeto al volante estaba ebrio o drogado.