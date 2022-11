Maestra de primera infancia admitió usar ‘unicornio de género’ para instruir a los niños sobre atracción sexual

Una maestra de la primera infancia en California admitió durante una presentación que usa un ‘unicornio de género’ en su salón de clases, el cual incluye contenido sobre sexualidad y género, según un video obtenido por Fox News Digital.

Danita McCray actualmente trabaja como maestra de desarrollo infantil en una escuela primaria en el Distrito Unificado de la Ciudad de Sacramento (SCUSD).

En una conferencia de la Asociación de Maestros de California (CTA) de 2021, McCray hizo una presentación sobre cómo incorporar la ideología de género en la primera infancia. La CTA es la afiliada más poderosa del sindicato laboral más grande del país, la Asociación Nacional de Educación.

“Ahora, la primera infancia es de 0 a 8 años, es como desde el preescolar hasta el tercer grado. Y el enfoque de este taller es brindarles estrategias positivas para apoyar a los niños transgénero y de género no conforme “, dijo McCray.

Durante la sesión de desarrollo profesional, McCray recomendó a los maestros de la primera infancia que introdujeran el transgénero en los niños pequeños. Por ejemplo, dijo que deberían incorporar una hoja de trabajo de ‘unicornio de género’ en sus aulas.

Ahora bien, en contexto, el ‘unicornio de género’ analiza la sexualidad, la identidad de género, la expresión de género y la atracción romántica. Otros términos que la educadora afirmó que eran “pertinentes” para el grupo de edad incluían “orientación sexual” y “agénero”.

Uno de los maestros le preguntó a McCray si los niños pequeños eran demasiado pequeños para estas conversaciones. “He investigado. Obtuve mi doctorado. Los niños no son demasiado pequeños a los cinco años. Los niños entienden el género a los tres años”.

Fox News Digital se comunicó con el distrito y dijeron que analizarán sus comentarios para determinar si violó la política.

“El distrito analizará los comentarios hechos en una conferencia y si se alinean con las políticas del distrito o si se hicieron fuera del alcance de los deberes del empleado”, dijo un portavoz.

La política “respalda firmemente los derechos de los estudiantes transgénero y de género no conforme para garantizar un entorno seguro y civilizado”, dijo el distrito.

“Pensé que esta sería una gran herramienta que los profesores pueden usar con sus estudiantes”, dijo McCray sobre el ‘unicornio de género’.

“Puedes descargarlos en línea y puedes hablar con ellos al respecto. Y, por supuesto, es apropiado para la edad. e incluso a los cinco años, les puedes preguntar, ¿eres niña o niño?, y les explicas eso. Sí, naciste niña o niño, pero es posible que no te sientas así”.

Wenyuan Wu de Californians for Equal Rights Foundation le dijo a Fox News Digital que había un problema general en los EE. UU. de “maestros activistas radicales” que promueven conceptos de adultos a edades tempranas.

“Hay una delgada línea entre promover la comprensión del transgenerismo en niños mayores y adultos e inculcar el culto entre los niños pequeños. La línea está entre la libre expresión y el acicalamiento”, agregó.

“En lugar de ser el guardián de las modas tóxicas en la educación, los docentes activistas radicales están robando activamente a los jóvenes y vulnerables estadounidenses su inocencia infantil al obsesionarse con la peligrosa ideología de género. Lo que es peor, es que dicho activismo es alentado, respaldado y patrocinado por los sindicatos de docentes. ,” sostuvo Wu.

McCray por su parte, dijo que incluye libros para niños que discuten el transgénero en su salón de clases, como ‘I am Jazz’ para ayudar a los niños a comprender el concepto. Otro libro sobre la inconformidad de género que usa es ‘Sparkle Boy’, y luego describió que le dio a la clase un proyecto con brillantina para hacer tangible el libro.

En un momento, se le preguntó a McCray si estaba presionando a los niños pequeños para que se identificaran con una identidad sexual o de género.

“La actitud y el tono que estableces en tu salón de clases representa el salón de clases. Entonces, en mi salón de clases no hay baño de niños, no hay baño de niñas. Así que ya establecí el tono y no les pregunto cosas como: ¿quieres jugar con esto?” ¿Muñeca? Todo está abierto para todos y para que todos sean uno mismo”, dijo McCray.

Sin embargo, si los niños en el salón de clases dicen que ciertos juguetes son para un género específico, McCray dijo que se los aclararía.

“Es asombroso cómo los niños hacen eso, y se ponen en jaque a los demás. Si dicen algo que aprenden en casa. Los niños hacen eso, las niñas hacen eso. Pero eliminé ese pensamiento en mi salón de clases. No hay que permitir que los niños hagan eso”.

Agregó que si a los padres no les gusta cómo ella conduce su salón de clases, tienen la “opción de trasladarlos a otro salón de clases”.

El distrito le dijo a Fox News Digital que “SCUSD cree que los padres y las familias son socios iguales en la educación. Valoramos sus contribuciones y siempre trabajaremos con ellos para abordar cualquier problema o inquietud que puedan tener con un maestro u otro miembro del personal”.