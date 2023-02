Rescatan viva a una mujer dentro de una bolsa para cadáveres tras ser declarada muerta por un asilo de ancianos

La mujer, cuyo nombre no ha sido revelado, padecía demencia, ansiedad y depresión de inicio temprano, y había estado en cuidados paliativos desde el 28 de diciembre.

Un asilo de ancianos de Iowa recibió una multa de 10.000 dólares después de que una funeraria descubriera que una mujer enviada allí en una bolsa para cadáveres todavía estaba viva y “jadeaba por aire”.

Las autoridades dijeron que la mujer de 66 años fue declarada muerta en el Centro de Atención Especial de Alzheimer de Glen Oaks en Urbandale el 3 de enero.

La mujer, cuyo nombre no ha sido revelado, padecía demencia, ansiedad y depresión de inicio temprano y había estado en cuidados paliativos desde el 28 de diciembre.

La colocaron en una bolsa para cadáveres con cremallera y la llevaron a la funeraria y crematorio de Ankeny, dijo el Departamento de Inspección y Apelaciones de Iowa en un informe presentado el miércoles.

“Aproximadamente a las 8:26 a. m., el personal de la funeraria abrió la cremallera de la bolsa y observó que el pecho de la residente n.° 1 se movía y jadeaba por falta de aire”, indica el informe.

Luego, los trabajadores llamaron al 911. Cuando los servicios médicos de emergencia respondieron, pudieron registrar un pulso y una respiración superficial, según el informe.

La llevaron al Hospital Mercy West Lakes, donde respiraba pero no respondía. La mujer finalmente fue devuelta a cuidados paliativos, donde murió el 5 de enero con su familia a su lado, según el informe.

Un miembro del personal de Glen Oaks que había trabajado en un turno de 12 horas y estaba en el equipo que cuidaba a la mujer dijo a los investigadores que primero informó a una enfermera practicante temprano el 3 de enero que la mujer no respiraba y no tenía pulso. La enfermera practicante tampoco pudo encontrar el pulso y dijo que la mujer no respiraba.

Continuó evaluando a la mujer durante unos cinco minutos antes de determinar que la mujer había muerto.

La enfermera dijo que había estado controlando a la mujer “cada hora en punto durante toda la noche” para administrarle morfina y lorazepam según lo ordenado para su salud.

La enfermera dijo que no había ruidos respiratorios y también revisó el abdomen de la mujer y no encontró movimiento. Tampoco pudo encontrar el pulso con un estetoscopio, según el informe.

La mujer fue declarada muerta alrededor de las 6:30 am hora local, unos 90 minutos después del primer informe del miembro del personal.

Un empleado de la funeraria y una segunda enfermera practicante que colocaron a la mujer en la bolsa para cadáveres y en el vehículo de la funeraria aproximadamente una hora después tampoco encontraron señales de vida, según el informe.

El departamento de inspecciones y apelaciones descubrió que el centro de atención “no proporcionó la dirección adecuada para garantizar que se brindaran los cuidados y servicios adecuados” antes de que la mujer fuera declarada muerta.

Lisa Eastman, directora ejecutiva del Centro de Atención Especial para el Alzheimer de Glen Oaks, dijo en un comunicado que el centro se preocupa profundamente por sus residentes y sigue comprometido a apoyar la atención al final de la vida.

“Todos nuestros empleados reciben capacitación periódica sobre la mejor manera de apoyar la atención al final de la vida y la transición de muerte para nuestros residentes”, dijo Eastman.

por su parte, el departamento de policía de Ankeny no presentó cargos penales, dijo el sargento portavoz Corey Schneden a The Des Moines Register.

Cabe resaltar que el Iowa Capital Dispatch informó en febrero de 2022 que Glen Oaks había sido multado con $ 500 dólares por no realizar las verificaciones de antecedentes requeridas de los empleados. Encontró que cinco trabajadores no habían recibido la capacitación requerida para trabajar en un centro de cuidado de la memoria.