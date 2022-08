Tribunal de Nueva York permite que Harvey Weinstein pueda apelar a su condena por delitos sexuales

Este jueves 25 de agosto, se conoció que un tribunal de Nueva York le concedió al productor y empresario de Hollywood, Harvey Weinstein, la posibilidad de presentar con su defensa una apelación a su condena de 23 años de cárcel por delitos sexuales.

Según Gary Spencer, portavoz del tribunal de apelaciones de Albany, la juez instructora, Janet DiFiore, aceptó el pasado 19 de agosto la solicitud presentada por el grupo de abogados del productor cinematográfico.

“El arduo trabajo de mis abogados me ayudará al final a probar mi inocencia”, manifestó Weinstein. Asimismo, Arthur Aidala, abogado del empresario, manifestó que “tenemos la esperanza de que todo el tribunal determine que el señor Weinstein no recibió un juicio justo y revoque su condena”.

Sobre el caso del productor, recordado por su participación en películas como Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, fue protagonista de una serie de denuncias por violación y acoso sexual en contra de personas pertenecientes a su entorno, de quienes se había aprovechado, haciendo gala de su prestigio en la industria del séptimo arte.

Tras las acusaciones, Weinstein fue declarado culpable en febrero de 2020, un hecho que fue masivamente celebrado por las promotoras del movimiento #MeToo, una tendencia que impulsó en las redes sociales a que miles de mujeres en el mundo denunciaran los casos de violencia sexual de las que han sido objeto en sus diferentes espacios de vida.

Cabe mencionar que en junio del presente año a Weinstein las autoridades de Nueva York le habían rechazado la misma apelación, quienes en su momento encontraron que la sentencia impuesta era acorde con los delitos que le fueron imputados, respaldando también el fallo de culpabilidad.

Finalmente, el magnate se encuentra bajo arresto en el centro médico de una cárcel de Los Ángeles a la espera de otro juicio. Asimismo, Weinstein fue acusado en Reino Unido en enero de 2022 por dos supuestos casos de agresión sexual cometidos en 1996.

Steven Hoffenberg, socio de Jeffrey Epstein, fue encontrado muerto

Este jueves se conoció que Steven Hoffenberg, el empresario caído en desgracia y mentor durante mucho tiempo de Jeffrey Epstein, fue encontrado muerto el martes cuando la Policía de Connecticut descubrió su cadáver en descomposición.

Las autoridades descubrieron a Hoffenberg, que pasó 18 años en prisión por dirigir un esquema Ponzi de 500 millones de dólares, muerto en su casa alrededor de las 8 de la noche del martes. De momento, las autoridades no han establecido cuándo murió exactamente.

Dentro del caso, se supo que la Policía había sido llamada a la casa del hombre de 77 años en Derby, Connecticut, a petición de un amigo personal del fallecido.

Hasta el momento no se ha revelado cuál es la causa de la muerte, pero la Policía dijo que no había signos inmediatos de traumatismo en su cuerpo, por lo que se espera que no se trate de un asesinato o ajuste de cuentas.

“Todo indica que se trata del señor Hoffenberg”, dijo un portavoz del Departamento de Policía del Derby, en el estado de Connecticut. “No hay nada que sugiera que no lo sea. Creemos que es él. Solo estamos esperando los registros dentales”, concluyó el oficial.

Por otra parte, por medio de un comunicado publicado en la red social de Facebook, la misma policía dijo que el cuerpo fue encontrado “en un estado en el que no se pudo hacer una identificación visual”, por lo que está a la espera de los peritos para determinar si se trata del empresario.

Cabe destacar que Hoffenberg, quien en sus grandes días fue jefe de Epstein, podría haber sido el vínculo con su misteriosa fortuna.

Hoffenberg había afirmado que Epstein era su cómplice en un esquema Ponzi, el cual dirigía a través de su empresa Towers Financial Corp.

El empresario se declaró culpable de la estafa en 1995 y fue condenado a 20 años de prisión. Por otra parte, mientras Hoffenberg se encontraba encerrado cumpliendo su condena, Epstein cometía delitos sexuales con la ayuda de su pareja y ahora condenada, Ghislaine Maxwell.

*Con información de Europa Press.