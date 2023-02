Valiente madre salvó a su hijo de cinco años que fue atacado por un león de montaña en Estados Unidos

Un niño de cinco años fue brutalmente atacado por un león en California, Estados Unidos, antes de que su madre tuviera que arrebatárselo, dejándolo con laceraciones en la cara y cubierto de cortes y magulladuras.

Jack Trexler, de 5 años, de Half Moon Bay, fue atacado alrededor de las 6:50 p. m. del martes cerca de su casa. Su madre, Suzie Trexler, tuvo que luchar para alejar al animal de su hijo, quien quedó con algunas “heridas de batalla”.

“Es el niño más valiente y aventurero que he conocido y no me sorprende que si hubiera un niño que pudiera luchar contra un león de montaña y llegar a la cima, ese fuera Jack”, escribió su tía Amie Wagner en GoFundMe, que ha recaudado más de $26,000 en un día.

“Jack tiene muchas laceraciones, especialmente en su precioso rostro, además de una fractura cerca de un ojo. Está cubierto de cortes, magulladuras y rasguños, pero su espíritu permanece intacto”, agregó su tía.

Se le dijo a la familia que el león de montaña, que no mordió a Jack, solo lo arañó, apenas perdió un nervio cerca de su ojo por un centímetro.

Jack caminaba delante de su madre y de sus abuelos por Tunitas Creek Road, cuando el animal se abalanzó sobre él cerca de la finca de su familia. El león estaba bebiendo agua y la familia sospecha que Jack lo asustó, informó el San Francisco Chronicle.

Suzie cargó contra el animal después de que comenzó a atacar a su hijo. Cuando se acercó, el animal soltó a Jack. Suzie instantáneamente tomó a su hijo en brazos y “corrió colina abajo” para ponerlo a salvo y lo llevó a un hospital local.

Más tarde, Jack fue trasladado a un centro de trauma, dijo Wagner al San Francisco Chronicle.

El niño se está recuperando actualmente del ataque en su casa con su familia y se espera que se recupere por completo.

“Suzie es una madre realmente fuerte y es una heroína”, dijo Wagner al Chronicle. “Obviamente, ha sido traumático, pero creo que está lista para concentrarse en lo positivo, sabiendo cuánto peor pudo haber sido”.

El capitán del Departamento de Pesca y Vida Silvestre, Patrick Foy, estuvo de acuerdo y dijo: “El ataque fue de naturaleza muy, muy cruel. Todo indica que la madre salvó la vida de su hijo”.

Las autoridades, por su parte, siguen buscando al león y han recolectado ADN de las heridas de Jack para intentar encontrarlo.

Si el animal es capturado, “no será devuelto a la naturaleza”, dijo Foy, pero no dio más detalles sobre los planes exactos para el animal.

“La gente con frecuencia nos pide que simplemente tomemos (leones de montaña) y los liberemos en el ‘medio de la nada’, pero el lugar donde ocurrió este ataque se describe como el ‘medio de la nada’”, dijo Foy al Chronicle.

Cabe resaltar que este fue el segundo incidente de este tipo en California en menos de un año y se produce después de que un niño de 7 años fuera hospitalizado tras ser mordido por un león cerca de Los Ángeles.

Los avistamientos de leones de montaña son comunes, pero los ataques no lo son. Según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre, se han producido alrededor de 20 ataques confirmados en California en más de un siglo.

“Si te atacan, defiéndete. Eso es probablemente lo más importante que la gente debe entender. No es algo en lo que te haces el muerto. Tienes que luchar por tu vida”, concluyó Foy.