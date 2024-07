Al TPI podría llegar caso de Carlos Arturo Marulanda

"Si la justicia no opera en Colombia, habrá que ver qué Tribunales se pueden ocupar del caso", sostuvo el abogado Reinaldo Villalba, tras la liberación del ex funcionario el pasado viernes.



Marulanda fue extraditado de España hace quince días, país en el que estaba preso desde julio de 2001.



Según Villalba, el Tribunal Penal Internacional (TPI) podría ser una opción para el enjuiciamiento del ex ministro y ex embajador.



Marulanda es acusado por el desplazamiento de cerca de 200 familias de su Hacienda Bellacruz en el departamento del Cesar durante febrero de 1996, así como de la conformación de grupos paramilitares y desvío de fondos durante trabajo como embajador ante la Unión Europea.



Según la Fiscalía General de la Nación, el acusado fue liberado por que algunos de los delitos ya prescribieron.



Artículo relacionado



Lea más sobre el tema en el artículo "¿Libres?" portada de SEMANA esta semana