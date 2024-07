Arrancó Festicine

Aunque el Festival se ha convertido a lo largo de sus 44 años de existencia en una institución, su realización nunca ha sido fácil. Cada año Víctor Nieto, su gestor y actual realizador enfrenta grandes dificultades para cumplir su cita anual. Sin embargo, aclara, este fue el año más difícil, pues mediados de 2003 su oficina tuvo que cerrar y despedir a los empleados por falta de presupuesto y auspicio.



Y no solo eso, con un presupuesto inferior al año pasado (250 millones de pesos), el Festival no podrá recibir a personajes de la talla a los que estaba acostumbrado. Esta oportunidad directores como Bernardo Bertolucci ni leyendas como Jane Chaplin.



Finalmente y a pesar de todas las penurias, Nieto consiguió llevar la fiesta del cine a Cartagena una vez más. Se presentarán más de diez películas y habrá como novedad cine infantil y publicitario.



Estas son algunas de las producciones que se estrenarán en el marco del Festival que arrancó el viernes 27.



Brasil



-Camino en las Nubes , de Vicente Amorim.



La película del cineasta brasileño Vicente Amorim está basada en la historia real de un camionero analfabeto, que, junto con su mujer y sus cinco hijos, viajó desde Paraíba en el empobrecido nordeste brasileño, hasta Río de Janeiro en busca de trabajo. Montados en cuatro bicicletas, la familia conocerá la solidaridad y la indiferencia, la agresividad y la cordialidad.



Amorim señaló que la familia protagonista de los hechos reales que alimentaron el filme volvió al nordeste de Brasil tras su aventura en busca de trabajo y vida mejor en la gran ciudad. "Cuando presentamos la película en el norte del país, la familia entera vino a verla dos veces, y cuando terminó, el padre me dijo que había sido una buena idea querer buscar un empleo durante el viaje", dijo el realizador, quien agregó que la familia no se reconoció en el relato.



El productor ejecutivo del filme es Bruno Barreto, célebre director de "Doña Flor y sus dos maridos". Uno de los productores de la película es Luis Carlos Barreto, quien ha sido el productor de más de 75 películas, entre cortos y largometrajes.



-Carandiru, de Héctor Babenco.



Héctor Babenco relata el drama de una masacre de reclusos en la prisión del mismo nombre en Brasil, en octubre de 1992, la más grande de América Latina. Tenía capacidad teórica para 3.000 reclusos pero llegó a alojar 7.500.



En un entorno sobrepoblado y completamente deteriorado, un médico debe llevar a cabo un programa contra el sida. Poco a poco, conoce el mundo de los presos.



Cuba



-Suite Habana, de Fernando Pérez



Se trata de una de las películas cubanas más comentadas de los últimos años. En el festival de La Habana ganó los premios a mejor filme, mejor director, mejor banda sonora y mejor música



Es una larga mirada, descarnada a veces, sobre la capital del único país socialista del hemisferio occidental, que narra sin diálogos la vida cotidiana de un grupo de personas.



Chile



-B-Happy, de Gonzalo Justiniano



Kathy vive en condiciones humildes con su madre y su más viejo hermano en la costa chilena rural. Su padre está siempre ausente de su vida, entra y sale de la cárcel y rompe sus promesas de cambiar. Entonces experimenta los momentos de esperanza que su familia puede vivir pero será testigo de la desintegración de sus sueños y deberá enfrentar la adversidad.



Esta es la historia de B-Happy, la última película de Gonzalo Justiniano, uno de los mejores realizadores chilenos de cine.



Según Justiniano, la primera idea para hacer el filme nació de una conversación con una joven mesetera en el norte de Chile que llevaba años viajando, había recorrido las tres cuartas partes del territorio nacional y se las había arreglado para superar dificultades incontables.



