Moción de censura a la vista

El próximo martes la senadora Piedad Córdoba presentará el acta ha sido firmada por más de 30 de los 166 representantes, según informaron algunos congresistas. Este número supera la décima parte de los miembros que componen la Cámara, razón por la que la Constitución legitimiza la moción de censura contra los ministros.



La resolución de los congresistas se da después de que Londoño les preguntara públicamente si estaban bajo el efecto de algún alucinógeno al votar a favor de la Reforma Política, por lo que luego el presidente Uribe tuvo que excusarlo frente a quienes se pudieron ofender por sus declaraciones.



Las declaraciones de Londoño que Uribe rectificó a través de una declaración oficial la mañana de ayer, se dieron al final de la tarde del martes cuando se enteró de la aprobación en penúltimo debate de la Reforma política. "Esto es un espectáculo, esto es un espectáculo. Los que lean la Constitución de Colombia después, cuando todo esto termine, se preguntarán qué clase de cigarrillo estaban fumando los que aprobaron esto?", dijo el ministro.



Frente a ello, el presidente aclaró que "al Gobierno no le queda bien maltratar al Congreso de palabra. Ofrezco excusas a los congresistas. La deliberación debe restringirse a los argumentos. Invito a la cámara de Representantes a revisar el texto definitivo de esta reforma antes de su aprobación en la Plenaria. Lo importante no es un punto de orgullo del Congreso, o un punto de orgullo del gobierno, sino el superior interés de la Nación".



Las excusas se presentan luego de que algunos congresistas se manifestaran ayer en contra de las declaraciones de Londoño. "El ministro irrespetó al Congreso y lo más grave es que es una actitud recurrente cuando no le aprobamos lo que quiere", señaló la senadora Piedad Córdoba. Por su parte, el ex magistrado Carlos Gaviria también sentó su voz, "Lamento que el país se esté acostumbrando a la insolencia permanente del ministro cuando el legislativo ejerce sus derechos".



Pero al parecer, las disculpas del primer mandatario no fueron suficientes, por lo que decidieron optar por la iniciativa. Los congresistas están "indignados por el comportamiento grosero, descortés e irrespetuoso del señor ministro", dijo el parlamentario Luis Fernando Duque, integrante del grupo que promueve la moción, durante una intervención ante la comisión de asuntos constitucionales de la Cámara, que votaba el proyecto de reforma política.



La corporación legislativa precisó que la proposición contra el ministro será presentada en la sesión plenaria del próximo martes, para que sea aprobada. En tal caso, el funcionario será citado a un debate parlamentario que deberá concluir con el voto de la moción de censura en la plenaria del Congreso.



Sobre la moción de censura



Esta no es la primera vez que la Cámara de Representantes emprende una labor de este tipo. El ministro Néstor Humberto Martínez, entre otro tanto, estuvo bajo la presión de la moción de censura, por lo que renunció antes de sufrir las consecuencias. A Juan Mayr también se le presentó, pero después de su defensa, la mayoría de los senadores votaron a su favor.



Y es que para que ésta sea válida, la mitad más 1 de todo el congreso tiene que estar a favor de la sanción definitiva, esto representa más de 160 senadores y representantes.



En el caso de que todos ellos voten en contra de Londoño, al Presidente no le queda más remedio que pedirle la renuncia al más controvertido ministro de su gabinete. Por todo ello, no será tarea fácil.



Y si a ello se le agrega que el argumento por el que piden la moción es el insulto del ministro a los senadores, más difícil aún les queda pedir su renuncia. Amanecerá y veremos.



