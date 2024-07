No a las operaciones militares, dicen familiares de secuestrados

Así lo manifestaron la madre de la ex candidata a la presidencia Ingrid Betancourt, Yolanda Pulecio, quien dijo que el presidente Alvaro Uribe debía "pensar con cabeza fría y priorizar el problema". Pulecio, dijo en entrevista a la radio colombiana, que ya habían suficientes ejemplos de rescates fracasados como el de la periodista Diana Turbay, el de la ex ministra de Cultura, Consuelo Araújo, y ahora el del gobernador de Antioquia y su asesor de paz. Por su parte, el esposo de Betancourt, Juan Carlos Lecompte, pidió al gobierno suspender las operaciones militares por el bien de los secuestrados. De esa posición también se mostraron partidarios los familiares de los 12 diputados, según lo manifestó su vocera, Fabiola Perdomo, quien dijo que estaban a favor de un intercambio humanitario. Por su parte, Rocío Aparicio, familiar de uno de los militares secuestrados hace más de 5 años por las Farc, dijo que lo único que quería tanto ella como otras personas en su misma posición era ver a sus familiares vivos. "No al rescate. No al operativo militar". Vea en SEMANA más sobre el tema de intercambio humanitario