La llegada de un nuevo operador de telefonía móvil a Colombia afronta graves tropiezos. Novator Partners, la firma que obtuvo licencia de espectro en la subasta de diciembre pasado, ha sido objeto de cuestionamientos y demandas formales por parte de los operadores establecidos, que la acusan de prácticas empresariales indebidas. MinTIC, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) abrieron investigaciones oficiales contra Avantel –ahora propiedad de Novator Partners– por utilizar ilegalmente el espectro electromagnético en la banda de 700 MHz que el Estado asignó a Novator Partners en la subasta.

Aunque las dos empresas estén en proceso de fusión, el espectro es un bien público que no puede cederse sin autorización del Ministerio de las TIC, y utilizar el espectro sin permiso es un delito. La ministra Karen Abudinen confirmó a Dinero que no recibió solicitud en tal sentido y que no ha autorizado esa maniobra. “No vamos a dejar que ningún operador use el espectro de manera indebida. Nadie se puede burlar ni de los colombianos, ni del Ministerio TIC”, expresó la ministra.

Un mes atrás, las autoridades recibieron otra denuncia, por parte de Comcel, según la cual Partners mantuvo oculta durante al menos cuatro meses la adquisición que hizo de Avantel, que habría tenido lugar a mediados de febrero. MinTIC confirmó a Dinero que solo fue notificada de la adquisición en julio pasado, pero varios hechos sugieren que el negocio probablemente fue cerrado en febrero. En el fondo de la polémica está la condición de operador entrante que tiene Partners y que le confiere importantes ventajas en el mercado, entre ellas pagar a mitad de precio los llamados cargos de interconexión (el dinero que se pagan entre sí los operadores por conectar usuarios de una red con los de otra), durante cinco años. En diciembre, Partners gozaba del derecho a esa condición porque no poseía redes propias y entraba al país por primera vez. Al adquirir a Avantel, que ya gozó de tales beneficios y posee redes, se desató la polémica acerca de si Partners puede disfrutar esa ventaja.

Hay indicios de que Partners intenta ocultar la fecha real de la adquisición de Avantel. El CEO de la empresa en Colombia, Chris Bannister, retiró una foto de su cuenta en Instagram, en la que altos ejecutivos de Avantel y de Partners celebraban la “construcción de un negocio”, fechada el 19 de febrero. Y está acusada de alterar la fecha de una garantía inmobiliaria expedida por Confecámaras con fecha de febrero, que indicaría que Partners tuvo control sobre los inmuebles de Avantel desde ese mes. Existen dos versiones de los documentos de garantía inmobiliaria, uno con fecha de febrero y otro con fecha de julio de 2020. Santiago Renjifo, vicepresidente de Confecámaras, sostiene que no hubo manipulación humana, pero admite que hubo una inconsistencia de información que explica por una supuesta falla técnica en la plataforma. El problema es que dicha falla, coincidencialmente, conviene a Partners en su esfuerzo por demostrar que adquirió Avantel a mediados del presente año y no a comienzos.

Hubo polémica tras la subasta, cuando ofreció $1,7 billones por una franja de espectro, diez veces más del valor promedio. La franja le fue concedida, pero doce días después anunció que su funcionario se había equivocado y que ya no la compraría. Para los operadores que participaron en esa puja, en realidad se trató de una jugada calculada para impedir que otros ganaran espectro, aunque el Ministerio aceptó los argumentos de Partners y deshizo el negocio.

Esta empresa es famosa por su estilo de hacer negocios, provocador y rayando siempre en los límites. En Chile, en donde opera bajo la marca Wom, que posiblemente utilizará también en Colombia, ha estado inmersa en crudos debates: con la Subsecretaría de Telecomunicaciones por diferencias en el número de usuarios reportados, con el Consejo de Autoregulación y Ética Publicitaria por campañas sexistas y abuso de la imagen de la mujer, y por entregar datos de sus clientes a la Fiscalía.

La respuesta de Partners

Chris Bannister, CEO de Novator Partners, respondió a las acusaciones. El ejecutivo insiste en que recibió "respuesta positiva" del Gobierno colombiano para adelantar la adquisición de Avantel, algo que la ministra Abudinen niega tajantemente. "Antes de la subasta se hicieron las correspondientes consultas a las autoridades, ya que en su momento hubo manifestación de interés por parte de dos operadores de ser adquiridos; la respuesta a esas consultas fue positiva", afirma el CEO de Partners.

Acerca de las acusaciones sobre ocultamiento de la fecha de adquisición de Avantel, responde que "esa es una afirmación falsa, sin fundamentos e impulsada por ese lado oscuro que lo único que sabe hacer es matonear de forma indiscriminada”. Insiste en un orden cronológico en el que las empresas llegaron a un acuerdo el 12 de junio de 2020; la negociación se informó a las autoridades ese mismo día, y Novator tomó control de Avantel el 24 de junio pasado.

Finalmente, en relación con el uso que hizo Avantel de franjas de espectro asignadas a Partners, por el que las dos compañías son objeto de investigación por la Agencia Nacional del Espectro (ANE), Bannister asegura que "existe un acuerdo comercial de uso de capacidad de red que fue compartido con las autoridades hace unas semanas". Consultada sobre este punto, la ministra Karen Abudinen fue enfática en afirmar que no fue informada y que no autorizó dicho uso compartido del espectro.

Es cierto que su estrategia de guerra de precios hace bajar sensiblemente las tarifas en los países en donde Partners opera, lo que beneficia a los usuarios. La empresa sostiene que sus rivales simplemente temen la caída del ingreso y que esa sería la razón por la que recibe tantos ataques. Pero una cosa es la estrategia de precios de una empresa y otra violar las leyes del país, ocultar información al MinTIC y realizar operaciones de espectro sin autorización, que es de lo que ha sido formalmente acusada. “Confiamos en lo que decidan las autoridades sobre el tema de operador entrante y acataremos las decisiones con respeto”, manifestó Bannister.

Se esperan fallos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y una decisión de la ANE por el uso de espectro.