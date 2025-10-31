¿A la espera de una “operación quirúrgica”?

Finalmente, Petro, con calculada estrategia, pasó en poco tiempo de ser un personaje solo conocido en Colombia por sus excentricidades, mensajes y peroratas a estar en la mira de Estados Unidos.

Con Díaz-Canel en Cuba, quien encabeza un sistema que lleva 66 años; con Ortega en Nicaragua, que controla el país desde hace 46 y ha perfilado a su esposa como presidenta vitalicia; y, naturalmente, con Maduro, al frente de un régimen que lleva tan solo 26 en el poder. Los tres se mantienen gracias a reformas constitucionales o asambleas constituyentes.

Los venezolanos esperan lo que hará Estados Unidos. No será ni una invasión tradicional tipo “Causa Justa” a Panamá en 1989, o como la “Furia Urgente” a Grenada en 1983. Tampoco será un episodio rocambolesco como el del atentado contra el rey Gustavo III de Suecia en marzo de 1792, en un baile de máscaras en la Ópera de Estocolmo.

Maduro pide, entretanto, “¡Paz, paz… no guerra, no guerra!" Pero ni siquiera la santificación de José Gregorio Hernández y de Carmen Rendiles le ha servido para atenuar la presión estadounidense. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, que fue nuncio en Caracas, expresó en la misa de canonización: “Solo así, querida, Venezuela, pasarás de la muerte a la vida, solo así… tu luz brillará en las tinieblas, tu oscuridad se volverá luz”: hablaba del término del régimen actual de Venezuela.

Entretanto, después de su inclusión en la lista Clinton, nuestro presidente deberá manejar muy bien sus reacciones ante una eventual “operación quirúrgica” en Venezuela; sobre la posible salida de Maduro y su combo por otros medios; o incluso, ante un retiro de la flota estadounidense de las costas venezolanas. Ya veremos, hay apuestas hasta por 50 millones de dólares.

Si se llegara a presentar el retiro de la flota, podría ser un fracaso para Trump. Maduro y su séquito quedarían fortalecidos y María Corina Machado, con su Nobel, debilitada.

Además, como si no fuera suficiente con los que están aquí, los grupos armados colombianos establecidos en Venezuela, algunos de ellos ya colombo-venezolanos, ayudarían a controlar las “zonas binacionales de paz” en La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía, limítrofes con los estados de El Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas, donde ellos se encuentran.