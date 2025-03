A Petro hay que destronarlo de su falsa superioridad moral

Vista la corrupción sin precedentes de este gobierno, el maltrato a las mujeres y su alianza con lo peor de la politiquería, es claro que ya no podrán utilizar las banderas de la lucha contra la corrupción, ni del feminismo, ni las de la decencia política para conseguir votos. Tampoco habrá nada que mostrar y si un desastre por explicar. Pero les queda un arma muy poderosa en la que Petro es experto, les queda la narrativa marxista de la lucha de clases, donde todos los problemas, aun aquellos causados por el propio gobierno, como el de la salud, son culpa de la codicia de los ricos que no paran de explotar a los pobres.

Esa narrativa es falsa, solo basta constatar que todos los países que han logrado eliminar la pobreza, y donde existe una grande y prospera clase media, sin excepción, tienen un tejido empresarial pujante, y muchos ricos que en su proceso de creación de riqueza la han irradiado en toda la sociedad. Es un hecho que las empresas pequeñas, medianas y grandes son máquinas de creación de riqueza colectiva y de disfrute de libertades, porque allí donde hay emprendedores creando riqueza y trabajadores participando de ella, hay hombres libres que se han hecho dueños de su destino y no están sometidos a la voluntad de un político para derivar su sustento.

Pero, ¿cómo es posible entonces que una narrativa tan equivocada y dañina como la marxista, que proclama Petro, pueda tener tanto éxito electoral? Lo explico Hayek cuando dijo que ese éxito radicaba en que “los socialistas han tenido el coraje de ser utópicos”. Porque el triunfo de la lucha de clases deviene en un mundo ideal donde ya no hay carencias, solo una sociedad virtuosa regida por categorías morales superiores como la justicia, donde nadie se queda atrás; una sociedad donde se llega a “vivir sabroso”, como rezaba el slogan de la campaña de la Colombia humana. Ante esta aparente superioridad moral no valen las cifras sesudas de los técnicos, o las denuncias fundamentadas de la oposición por el mal gobierno de Petro, o los fallos judiciales en contra de sus funcionarios. Ni siquiera los muertos por la destrucción del sistema de salud o por la paz total alcanzan para derrotar a la utopía. La explicación de esta anomalía a la racionalidad es que el argumento moral toca unas fibras del ser humano que no son asequibles al argumento técnico a factico. Por eso Petro se ha ido a fondo en estos últimos días con la proclama incendiaria y utópica del Marxismo, por eso ahora su personaje predilecto es el rico bíblico Epulón y él la encarnación de Lázaro.