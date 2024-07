Durante la segunda posesión del contralor general de la nación, Carlos Hernán González, el presidente de Colombia dijo algo que pasó desapercibido por la opinión pública, mas no por los analistas del Gobierno del “cambio” (transcribo un apartado del enredado discurso del mandatario, aún disponible en el canal de YouTube de la Presidencia de Colombia, minuto 7:40 en adelante): “(...) yo sí creo en ese principio liberal, puede ser una ingenuidad, puede que haya sido sobrepasado por la historia, de tener independencias que permitan equilibrar los poderes. Y tienen un efecto fundamental, es en lograr que efectúa que el poder no sea autocrático. Y que pueda haber permiso para que entre esa diversidad de poderes que, en cierta forma es una disgregación del poder, pueda lograr su máximo cuando el poder se disgrega en la sociedad misma, que es el máximo de democracia. Un principio ácrata no liberal. Porque yo soy un tanto ácrata. Ya me entenderán los que saben de esto”.