Alcaldes y gobernadores, apóyense en los veteranos

Hoy, señores alcaldes y gobernadores, a esos hombres y mujeres nos acompaña el mismo sentimiento y queremos –desde el retiro– seguir sirviendo sin armas, sin uniforme camuflado, pero sí muy bien organizados, orientados y enmarcados en un plan claro, ceñidos a las leyes de la República y de esta manera seguir muy unidos construyendo país. La seguridad no solo se brinda al pueblo con armas, sino también con acompañamiento en otras tareas que sumadas fortalecerán el propósito final, la seguridad de sus habitantes y, lo más importante, el aseguramiento de los niños, que son los responsables en un futuro de seguir construyendo lo que por más de dos siglos hemos buscado con tanta pasión y trabajo duro: ver una Colombia próspera y pujante, ¡donde reine la tranquilidad y el respeto! Sí, y recuperar con mucha pedagogía esos importantes hábitos de convivencia como el respeto, la tolerancia, la cortesía. No debemos olvidar que nos toca enseñar y divulgar eso que aprendimos desde niños, y hablo de desarrollar valores como la modestia, la dignidad, la sencillez, la solidaridad y el patriotismo.

Colombianos, asimismo quiero expresarles en estas líneas que ya no me desgastaré más en criticar, que finalmente a lo único que nos lleva es a restar y, peor aún, a dividirnos más. Más bien me dedicaré a seguir ayudando a construir país. Y también a todo aquello que sume y multiplique, para de esta manera recuperar todo lo que en tan poco tiempo y delante de todos los veedores y ojos de los colombianos nos han ido quitando, para debilitarnos como nación. Eso sí, no vamos a claudicar en unir esfuerzos para evitar que a nuestro país lo traten de seguir llevando por caminos que jamás imaginamos recorrer. Los veteranos podemos realizar la labor pedagógica y de acción social integral que le han vedado a las FF. MM. Espacio que tan hábilmente han sabido ocupar los bandidos de las diferentes estructuras criminales con el silencio alcahueta del “gobierno”, que contribuye de esta manera a legitimar a quienes causaron todo tipo de daño a la población y buscan desdibujar la realidad. Mucho cuidado con eso. Por eso, corresponde a las Fuerzas Militares –desde el comando de educación y doctrina– seguir escribiendo la historia de nuestra institución bicentenaria y también buscar personas muy afectas y expertos historiadores que se sumen a este ejercicio de memoria histórica, para que en un mañana, no muy lejana, no se nos tilde de apátridas.