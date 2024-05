Un país de “ustedes” y “nosotros”

Este discurso del presidente es cada vez más radical y lleno de adjetivos, en el que no deja de llamar ricos a unos y pobres a otros, y todo rico es malo y todo pobre es víctima de un rico. Pero esta división que Petro hace del país en clases sociales la lleva también a la calle, e insiste en que las protestas solo son legítimas y encarnan una voz que debe ser escuchada cuando provienen de quienes lo siguen y piensan como él. Así, solo son válidas las protestas que apoyan a su Gobierno, pero no las de sus opositores. Los que marchan con él son el pueblo, los que marchan en contra de su Gobierno son la oligarquía.

Pero resulta que es imposible dividir a Colombia en empresarios malos y trabajadores buenos, en ricos y en pobres. ¿A partir de qué momento alguien es rico para el presidente? ¿Tener un empleo, o un emprendimiento, o una vivienda, clasifica como rico? Este país está hecho de empresarios que surgieron a pulso, de trabajadores que no descansan, de madres solteras, que pueden ser empleadoras o empleadas, de personas humildes que pueden no estar de acuerdo con lo que el presidente piensa o de ancianos que no apoyan, por ejemplo, los incentivos que se están dando a los jóvenes por no delinquir. Este país está lleno de mixturas, de personas que pensamos distinto, que tenemos historias distintas, y no es posible encasillarnos todos en un lado o el otro. Pero Petro ha olvidado que es el presidente de toda la República de Colombia, de la que lo sigue, de la que no lo quiere, de la que ni siquiera sabe que él es el presidente. Y su obligación es pensar en una Colombia toda. Por mandato constitucional, el presidente de la república simboliza la unidad nacional.