El lío de la Nacional

Por estos días enfila sus baterías contra la Universidad Nacional, la más grande y mejor de nuestras universidades estatales. No le gustó el rector elegido bajo las reglas que la propia Universidad tiene establecidas, y usando las malas artes que despliega con tanta solvencia, está actuando para imponer su voluntad. Si lo logra, será fatal para ella y todas las instituciones de educación superior. Se convertirán en apéndices del Gobierno. No sorprende que lo intente. Capturar la educación es un designio que todos los gobiernos totalitarios persiguen. Apoderarse de las conciencias de niños y jóvenes es indispensable para hacer surgir el “hombre nuevo”. Otros, por el contrario, pensamos que la naturaleza humana es inmodificable, pero que la sociedad puede avanzar hacia grados superiores de libertad y bienestar.

Cierto es que el ministro de Educación preside el Consejo Superior de la Universidad Nacional, pero no lo es menos que carece de voto preferente o, más aún, de poder de veto. En ejercicio de la presidencia, define la agenda y debe aprobar las actas que recogen las decisiones. Cuando las recibe tiene dos opciones: firmarlas o devolverlas con observaciones. No hacer lo uno o lo otro -que fue lo que hizo la Ministra titular- con el documento que recoge la designación del nuevo rector, es una infracción de sus obligaciones que genera responsabilidad disciplinaria, la cual puede ser deducida por la Procuraduría General.

Para justificar esta actuación irregular, que no sorprende, porque, como bien sabemos, a Petro no le importan las formas, que son un elemento fundamental de la democracia, se acude al argumento de que el acto de nombramiento no existe. Que es lo que cabe predicar de una actuación que carece de toda apariencia de legalidad, como pasaría si este columnista fuera donde un notario para que lo posesione como decano de derecho en la Universidad de Antioquia, su alma mater. ¡Soñar no cuesta nada!