Descuido ortográfico en la era digital

La inmediatez de la comunicación digital ha transformado nuestras formas de expresarnos. En mi vida cotidiana, ya sea a través de correo electrónico o aplicaciones de mensajería instantánea, recibo mensajes en los que se prioriza la escritura rápida sobre la precisión lingüística. En estos textos, a menudo escritos desde dispositivos móviles, es común el uso de abreviaturas y sistemas de autocorrección, que no siempre son capaces de interpretar el contexto ni la intención detrás de nuestras palabras.

Al principio, no comprendía bien el uso de “q” en lugar de “que”, “x” en lugar de “por”, “bn” en lugar de “bien” (¿o bueno?, ¿o buenas noches?) y, más difícil, la razón detrás de incluir “xd” al finalizar una frase. Poco a poco, me fui familiarizando con estas nuevas formas de escribir, especialmente al interactuar con jóvenes que han crecido en un entorno digital.

La habilidad ortográfica parece estar en declive. ¿Ya no es prioridad para las nuevas generaciones utilizar las normas ortográficas para garantizar una buena comunicación, comprender adecuadamente textos complejos e incluso dejar una buena imagen personal y profesional? ¿Perdimos el gusto por la belleza de las palabras en los textos para dejarnos sorprender por el contenido audiovisual? ¿Se vale escribir con errores ortográficos en nombre de la eficiencia? Mi respuesta a esta última pregunta, tal vez con el deseo por encima de la realidad, es que no. Considero que la ortografía sigue siendo fundamental y que no puede ser reemplazada por secuencias de caracteres simplificadas que debilitan nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y la comprensión de la cultura de nuestra sociedad.