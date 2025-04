Presentador expuso cómo es en realidad Marbelle; le sacó ‘los trapitos’ y contó verdad: “Tenía que decirlo”

Reconocida por su potente voz y su trayectoria artística, la cantante continúa siendo protagonista de titulares en distintos medios. En particular, ha ganado notoriedad en la red social X, donde sus mensajes no pasan desapercibidos y tienden a encender debates. Aunque muchos valoran su sinceridad y su decisión de hablar sin filtros, también enfrenta una oleada constante de críticas por la forma en que expresa sus pensamientos y por los temas que elige abordar.

Ortiz puntualizó que no hablaría de política ni críticas, pues quería destapar, desde su experiencia, cómo se portaba la celebridad con la gente que la rodeaba. Allí explicó que saludaba, agradecía y era amable en su trabajo, por lo que solamente tenía cosas buenas que decir de ella.

“Voy a aprovechar un comentario para sacarle los trapitos a Marbelle, y no voy a hablar de política, que le tiró a la vicepresidenta, al presidente, o algo así...no, nada de eso”, dijo al inicio.

“De hecho, Marbelle es una de las personas más educadas que he conocido en el medio artístico en Colombia. Y sí, encontrar personas educadas en este medio no es el pan de cada día, lo sabemos los que estamos involucrados de una u otra forma”, agregó.

El presentador señaló que la famosa no se metía con nadie y solamente reaccionaba cuando le ‘tiraban’ a ella. A pesar de que no son amigos o cercanos, sus encuentros en un canal le permitieron conocerse y detallar cómo eran los tratos en general.

“Yo tuve la oportunidad de trabajar con Marbelle en el mismo canal, no trabajábamos en el mismo proyecto, pero sí nos encontrábamos en los pasillos, en maquillaje, cuando íbamos a cambiar de estudio o a pasar por los espacios, y puedo corroborar que es de esas personas que, así no conozca a nadie, dice ‘Buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso y gracias’. Ella no se mete con nadie, a menos de que se metan con ella”, contó ante la cámara.