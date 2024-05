Caso Uribe: el burdo montaje contra Álvaro Hernán Prada

Es claro que el exrepresentante y hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Hernán Prada, es inocente de lo que se le acusa y para nadie es un secreto que el que está detrás de este burdo montaje es el senador de extrema izquierda, Iván Cepeda, quien lo armó en solo tres días de acuerdo con la sinopsis del caso. Este tiene claro que Prada es inocente y no le importa presentar pruebas falsas con tal de acabar con Uribe.

Caliche manifiesta venir de parte del “testigo estrella”, Juan Guillermo Monsalve, quien “desea contar la verdad sobre las declaraciones que realizó en contra del expresidente Uribe”, añadiendo que Monsalve “quiere dar a conocer sobre un supuesto ofrecimiento de libertad, dinero y asilo, que el senador Cepeda le ofreció a cambio de hacerlo”. Prada que no conocía quién era Monsalve, y por insistencia de “Caliche”, para comprobar si existía esa persona llamada “Monsalve”, llama al expresidente Uribe y este le dice “Sí, ese señor existe y ojalá diga la verdad”.

Prada le proporciona su número de teléfono a Caliche, debido a que este le manifestó que el día siguiente estaría en la Cárcel la Picota de Bogotá, donde Monsalve en un video contaría la verdad y se lo enviaría para entregárselo a los abogados del expresidente Uribe. No obstante, esa misma noche Caliche le escribió a Álvaro Hernán Prada que ya no viajaría a Bogotá. Siendo el 20 de febrero la última vez que Álvaro Hernán Prada toca este tema con el expresidente Uribe, hasta el mes de mayo de 2018 que sale la columna del periodista Guillen.

El 21 de febrero de 2018, curiosamente a primera hora de la mañana, Caliche le escribe al representante Prada, manifestando nuevamente que contactara al expresidente Uribe y le dijera que Monsalve quería contar la verdad, cosa que, al ser repetitivo, despierta extrañeza y el representante Prada decide no responder el mensaje.

A las 2:00 p.m. Caliche le pregunta: “¿Dónde está?”, al representante Prada, este simplemente responde: “Neiva”, lo que hizo que perdiera aún más la credibilidad. Durante el resto del día Caliche siguió escribiéndole mensajes cada vez más confusos, lo que hizo que perdiera credibilidad ante Prada, quien no le responde ninguno de ellos.

En el centro de la ciudad de Neiva Caliche abordó intempestivamente al representante Prada, quien decidió no atenderlo ni prestarle atención. Pero Caliche continuó enviándole mensajes por WhatsApp, esta situación continuó hasta que el 24 de febrero de forma cortante el representante suspendió toda comunicación con él.

El 19 de abril de 2018, el investigador de la Fiscalía presentó informe sobre la interceptación, sosteniendo que la línea telefónica no estaba aportando información útil para la investigación y que por consiguiente recomendaba cancelar la interceptación.

El 7 de junio de 2018, la Corte Suprema de Justicia responde el derecho de petición, señalando que existen tres procesos en contra del representante, pero no mencionó ninguno relacionado con estos hechos (aunque ya existía una denuncia interpuesta por los abogados de Cepeda desde el 22 de febrero de 2018).

Los testimonios entregados por los ex paramilitares alias el Tuso Sierra, Ramiro Henao, Salvatore Mancuso, entre otros, todos coinciden y llevan al mismo punto: fueron testimonios que la Corte Suprema de Justicia manejada por el exmagistrado Barceló (enemigo de Uribe Vélez), el cual ha sido acusado por el Tuso Sierra de ofrecerle también beneficios a cambio de declaraciones en contra de Uribe – declaraciones que nunca fueron tomadas en cuenta - y esta corte declara que Cepeda es inocente, que nada tiene que ver con el cartel de falsos testigos, y terminan volteando el caso difamando y acusando a Uribe de falsos testimonios. La Corte Suprema de Justicia se negó siempre a escuchar estos testimonios. Siempre me he preguntado por qué el exmagistrado Barceló hizo ofrecimientos al Tuso Sierra (de acuerdo con su declaración) a cambio de que presentara falsos testimonios en contra de Álvaro Uribe.