El presidente quiere, pero el Estado no

Ahora el anuncio de la semana es que en el informe periódico que se debe presentar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la marcha del proceso de paz con las Farc, expresará que el Estado colombiano no puede cumplirlo. Lo que equivaldría a afirmar que él como jefe de Estado sí quiere, pero el Estado no. Algunos dirían, entonces, que el Estado se le salió de las manos. Ese caso no lo han visto.