La caída del halcón negro

Informa la revista SEMANA en La maldición de los helicópteros MI-17 en el Gobierno Petro: dos se han accidentado y el fallecido general Ricardo Díaz denunció que no les hacen mantenimiento en entrevista con el fallecido general Ricardo Díaz, quien se desempeñó como viceministro de Defensa, que: “la flota no puede pararse porque habría un detrimento patrimonial, y no puede venderse porque en nuestra legislación no hay comercio de aeronaves y mucho menos de aeronaves armadas, y la flota terminó en tierra”. Dicho de otra manera, a la fecha existe un sin salida respecto de la flota de helicópteros del Ejército colombiano, no se venden, no se reparan, no se le hacen mantenimiento.