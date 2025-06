Su conocimiento de las realidades, a veces sórdidas de esa actividad, es enorme. Esa circunstancia explica que como epígrafe del “Pez en el Agua” incluyera esta cita de Max Weber: “…quien se mete en política, es decir quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno solo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando”.

Siempre podemos pedir más a las instituciones públicas. Además, debemos preguntarnos qué podemos hacer desde la sociedad civil en esta compleja coyuntura. La semana pasada hablé del papel que podría jugar un comité integrado por “ancianos de la tribu”, tema al que quiero regresar. Me refiero a aquellas personas que por su trayectoria personal y su edad están dotadas de un intangible valioso: la sabiduría. Sus consejos sobre lo que conviene hacer o evitar no provienen, en muchas ocasiones, de consideraciones jurídicas, saberes científicos o técnicos, así los tengan.

Muchas de estas personas, merecedoras del respeto del que gozan, opinan con regularidad sobre los temas que constituyen la agenda nacional. No sabemos cuánto, pero sin duda influyen. No obstante, esa capacidad sería mucho mayor si de manera colegiada deliberaran sobre las cuestiones de mayor trascendencia para la sociedad. Imagino que un pequeño grupo de esos “ancianos de la tribu” estarían dispuestos a hacerlo de manera colegiada en asuntos tales como la búsqueda de la paz, la defensa de la verdad, la estabilidad institucional, la pulcritud en el uso de los recursos fiscales, la preservación y el fortalecimiento de la democracia.

Lograr este objetivo requiere que unas cuantas instituciones, dotadas ellas también de amplio prestigio, definan los nombres de ese comité de excelencia, les propongan participar, y ofrezcan su respaldo logístico para acoger y divulgar sus deliberaciones. Aunque he pensado en candidatos para integrarlo, al igual que en instituciones que podrían acoger este proyecto, no me parece adecuado lanzar nombres en público. He pensado en una entidad gremial, en un centro de estudios y en una entidad académica, todas ellas serias, prestigiosas y de diversas tendencias ideológicas, las que, en conjunto, podrían albergar este proyecto. De pronto algunos amigos se sienten aludidos y me hacen una señal. Igual los buscaré. Nada pierdo.