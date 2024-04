Asfixian a médicos y clínicas

Uno de los médicos que entrevisté esta semana me dijo que estaba descansando en su casa a las diez de la mañana de un día laborable porque las clínicas donde es cirujano no le programan cirugías. La razón es sencilla, señaló. El Gobierno no les gira a las EPS, las EPS no tienen plata para girarles a las clínicas, las clínicas no tienen dinero para pagarles a los médicos y entonces cancelan o no programan cirugías.

“Los jueves yo operaba de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., pero ayer nada”, indicó. Este médico lleva casi 30 años operando en dos importantes clínicas de Cali. Siempre le han pagado a tiempo las facturas que presenta, pero hace dos meses la situación cambió. Nunca, en ningún Gobierno, se ha presentado una demora como esta, según el médico. Una médica de Cali señaló que le deben desde diciembre. “No hay pacientes para operar, se trabaja al 50 por ciento. Hoy por la mañana no hice nada, por la tarde voy a hacer dos cirugías. Igual les pasa a todos los médicos, a todos los anestesiólogos”, expresó.

“Hay miles de órdenes expedidas que no están siendo autorizadas. Usted no se puede enfermar. Usted se luxa el hombro, el médico le hace la orden, pero la EPS dice que no le puede aprobar la cirugía. Va a pasar como con el Seguro Social, que uno se operaba por su cuenta o se moría. ¿De dónde van a pagar las clínicas si a ellos no les pagan?”, añadió.

Según el presidente Petro, las EPS se están enriqueciendo, pero esa es una cortina de humo. El Gobierno no sube la UPC, aunque todo sube y no les gira a las clínicas. La UPC es la prima que gira el Gobierno por cada paciente. Es plata de los propios pacientes que pagaron a su EPS como cuota mensual y que las EPS tienen que girar a un fondo del Gobierno para que calcule la UPC. No es un regalo de Petro a los afiliados.

Las EPS no están autorizando cirugías, reiteró la médica. “Las autorizan cuando el paciente viene convulsionando o pierde la conciencia y entra por urgencias. Las clínicas están operando no por la programación, sino por la complicación”. Agregó: “A mí me salva que hago algunos pacientes de prepagada”. Los médicos que consulté me dijeron que las clínicas les están proponiendo que les pagan por recaudo, es decir, cuando las clínicas logren que les paguen las cirugías realizadas. El manual tarifario que expidió el Ministerio de Salud para 2024 también tiene enfurecidos a los médicos. Una punción lumbar se la pagan al médico a 16.300 pesos, cuando antes estaba en 120.000 pesos. Con 16.300 pesos no se paga el parqueadero de la clínica. La tarifa por ayudantía en una apendicitis quedó en 50.000 pesos, es decir, lo que recibe el médico que ayuda al cirujano que realiza la operación. “Eso le pagan a una manicurista”, expresó una doctora.

Las clínicas tampoco les están pagando a las casas médicas, que, por lo tanto, no están suministrando los implementos para las cirugías, como los tornillos para el manejo de columna o las válvulas de hidrocefalia o los materiales de osteosíntesis para fractura de huesos. “No tenemos quién nos despache material”, según un médico. Las clínicas generalmente les pagan primero a su personal, después a los médicos y en tercer lugar a las casas médicas. “La culpa no es de las clínicas”, dijo.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que el manual tarifario se expidió por error. ¿También fue un error nombrar a un bandido como Ulahi Beltrán en el cargo de superintendente nacional de Salud, donde sus funcionarios se dedicaron a extorsionar clínicas? Este es el panorama que estamos viviendo. Un pícaro de siete suelas aprovecha la Superintendencia para su enriquecimiento personal, mientras los médicos, anestesiólogos y enfermeras que se ganan la vida legítimamente con su trabajo y que están en sus cargos por experiencia y méritos no pueden hacer cirugías y no les pagan lo que les deben. ¿También será error del Gobierno? No. No es por error, es por deliberada decisión petrista de desmantelar las EPS y poner a políticos y funcionarios ladrones a administrar la salud.

El 17 de septiembre de 2023, Gustavo Petro escribió: “Los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación”. No se puede tomar en serio a alguien que en el siglo XXI sigue venerando a tiranos caribeños como Fidel Castro, Raúl Castro, Rafael Leonidas Trujillo o Papa Doc Duvalier.