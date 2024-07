Ya basta de distracciones. Enfoquémonos en lo fundamental. Todos los habitantes del mundo, y en especial los colombianos, queremos vivir una mejor vida por encima de todo. Que no pasemos hambre, que tengamos acceso a servicios de salud y que gocemos de libertad. Nada más, por ahora, ni constituyente, ni cambio climático, ni Palestina.

Lejos de lograrlo, la presidencia de izquierda del presidente Petro está logrando todo lo contrario. En cuestión de hambre, con su programa de subsidios que apunta a unos pocos y con una intermediación financiera significativa, los colombianos tienen hambre. Más de 20 millones de colombianos sufren de inseguridad alimentaria, entre los cuales más de once millones (el 22 % de la población), come solo dos veces al día. El problema de estas familias es de plata, la plata no alcanza.