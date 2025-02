Durante la reunión, Petro recordó a los miembros de su gabinete, quienes representan diversas corrientes de la izquierda colombiana, que él no es el líder de una izquierda unificada, sino el representante de su propio partido progresista, el principal impulsor de su elección como presidente. Con esta declaración, rechazó la intención de algunos de sus ministros de imponerle sus ideales ideológicos y sus propios intereses, como si se tratara de un sindicato. Esa postura, sin duda, tendrá repercusiones incalculables.

Recordarán que, en ese consejo de gobierno, el propio presidente de la República afirmó que Armando Benedetti es una figura clave en su proyecto político. Además, dejó claro que dicho proyecto no pertenece ni a la derecha ni a la izquierda, sino que representa la esencia del progresismo. Con esta declaración, Petro marcó una ruptura no solo con sectores de la izquierda colombiana, sino también con algunas organizaciones políticas que se creían dueñas y parte fundamental de su proceso político.

Benedetti conoce bien estos movimientos, y no hay duda de que por esa razón el presidente lo mantendrá a su lado durante el último año y medio de su mandato. Petro entiende que, al finalizar su gobierno, necesitará un estratega y un fusible político como él, quien fue su principal aliado en la consecución de la Presidencia.

Muchos de los actuales funcionarios, que en su mayoría no fueron determinantes en la victoria electoral, parecían querer organizar una especie de sindicato dentro del gobierno. No obstante, Petro dejó en claro que él no recibe órdenes de nadie ni permitirá estructuras de poder internas que lo condicionen. Por ello, decidió respaldar completamente a Benedetti, otorgándole un rol clave en la recuperación de la poca credibilidad que le queda a su gobierno debido a la baja ejecución de los ministerios. Además, Benedetti asumirá el papel de catalizador frente a las múltiples acusaciones que enfrenta el presidente.