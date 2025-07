Bogotá avanza más allá del metro: cada obra no es aislada, es parte de un sistema coherente

Los trenes del metro de Bogotá están cada vez más cerca de comenzar a rodar, marcando un avance significativo en la obra más importante de la historia de la infraestructura vial de la ciudad. Sin embargo, esta no es la única intervención que está dando forma a la ciudad que queremos.

El comienzo y la actualidad

Zona norte: un alivio al tráfico y la conectividad

Zona occidente: movilidad para toda la ciudad

Zona sur: nuevas oportunidades y accesos estratégicos

Zona oriente: espacio público y seguridad vial

Resultados medibles, eficiencia y control

Consiste en pensar cada obra como parte de un buen sistema de movilidad y no como obras aisladas. Volviendo al metro que tanto queremos, él necesita corredores viales adecuados y alimentadores eficientes. Las acciones descritas llevan a ese objetivo.

Bajo esa perspectiva, en la Avenida Boyacá se aceleraron los tiempos de entrega para descongestionar los tramos críticos, gracias a que se corrigieron diseños. Y en la 68 se disminuyeron los costos operativos y los tiempos de obra, a causa de una reprogramación técnica. No es gestión a la deriva.

No obstante, a pesar de los logros aquí descritos, aún quedan retos pendientes: la gestión urbana enfrenta también palos en la rueda, como sucede con las salidas y los ingresos a la ciudad. Por ejemplo, la ampliación de la Autopista Norte lleva meses atrapada en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En mayo de 2024, la licencia fue archivada por malos estudios ambientales y, aunque se reactivó en enero de 2025 y recibió dos prórrogas por 90 días, sigue sin respuesta definitiva.

El legado que se quiere dejar

Como se ha dicho, no es solo el metro. Es construir ciudad. Porque con cada obra dentro de un sistema coherente de movilidad, los índices de inseguridad continuarán bajando —como ya lo vienen haciendo—, el tiempo en los trancones será cada vez menor, la economía crecerá, habrá más espacio público y un futuro con progreso real.

Esta es la Bogotá que creo debemos defender, la que se construye sin improvisaciones, con seriedad, con honestidad, con amor por ella. La que no se queda en promesas, la que da resultados, aunque la mayoría no se visibilice. Porque las obras no son solo kilómetros de cemento, son el sendero hacia un modelo de ciudad sostenible, moderna y competitiva.