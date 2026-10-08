Bogotá no es un premio de consolación

Cada vez que termina una elección presidencial, Bogotá vuelve a aparecer en los cálculos de quienes compitieron por el poder nacional. Cambian los nombres, cambian los partidos y cambian las circunstancias, pero la lógica parece repetirse: cuando la Presidencia deja de ser una opción inmediata, la Alcaldía de Bogotá comienza a aparecer como una alternativa.

Aquí hay una discusión que la ciudad debería tomarse en serio. No porque un excandidato presidencial, un exsenador, un exministro o un dirigente nacional esté impedido para aspirar a la Alcaldía. Tiene todo el derecho de hacerlo. El problema es otro: Bogotá no debería convertirse en el plan B de quienes tenían como proyecto político principal gobernar el país.

¡La Alcaldía de Bogotá no puede ser un premio de consolación! El criterio con el que deberían ser examinados es que demuestren que Bogotá no aparece simplemente como el cargo siguiente disponible después de una aspiración nacional.

Bogotá tampoco debería acostumbrarse a que después de cada elección presidencial aparezcan dirigentes mirando hacia el Palacio de Liévano simplemente porque la puerta de la Casa de Nariño se cerró. La Alcaldía Mayor no puede ser una estación de paso entre dos campañas nacionales, un lugar para conservar vigencia después de una derrota o una plataforma desde la cual preparar el siguiente salto político. Bogotá merece algo distinto.

La discusión vuelve a cobrar vigencia después de las elecciones presidenciales de 2026. Desde sectores de izquierda ya se ha planteado abiertamente que Bogotá es una de las plazas que deben recuperar en 2027. Iván Cepeda ha señalado que la capital hace parte de esa estrategia política y en la conversación pública también ha aparecido el nombre del expresidente Gustavo Petro.

Si Petro decidiera regresar a disputar la Alcaldía, o si Cepeda pasara de una candidatura presidencial a buscar el Palacio de Liévano, la discusión no debería concentrarse únicamente en sus nombres. El asunto de fondo sería determinar si Bogotá está siendo pensada desde sus propios problemas o como una pieza dentro de una estrategia para perpetuar un proyecto político fallido que, después de una derrota presidencial, pretenda ser reencauchado.

Y esa misma exigencia debe aplicarse a todos. Los dirigentes provenientes de otros sectores políticos o aquellos que hayan construido su carrera alrededor de la política nacional tendrían que demostrar que Bogotá no constituye simplemente la siguiente oportunidad disponible en el calendario electoral.

Desde la política electoral es fácil entender por qué existe esa tentación. Bogotá tiene hoy 6 millones de ciudadanos habilitados para votar; es una concentración electoral extraordinaria y, por tanto, una plataforma política difícil de ignorar para cualquier proyecto nacional.

Pero precisamente por su tamaño, Bogotá no puede reducirse a sus votos. Porque ganar votos en Bogotá en una elección presidencial no equivale a tener un proyecto para la ciudad.

Las dos elecciones responden a preocupaciones distintas. Cuando un ciudadano escoge presidente, piensa en el rumbo económico del país, las reformas nacionales, la seguridad, las relaciones internacionales y las grandes discusiones ideológicas. Cuando escoge alcalde, la realidad se vuelve mucho más cercana: movilidad, inseguridad en el barrio, basuras, vivienda, transporte público, colegios, impuestos, espacio público, empleo o tiempo perdido diariamente en los desplazamientos.

Gobernar Bogotá exige mucho más que tener reconocimiento nacional: implica administrar veinte localidades profundamente diferentes entre sí, entender una estructura institucional compleja, manejar el presupuesto público más grande del país, de 40 billones de pesos —US$12.600 millones al año—, y tomar decisiones que afectan todos los días la vida de millones de personas.

Quien aspire a gobernar Bogotá debería poder demostrar una relación real con la ciudad, conocimiento de sus problemas, experiencia o propuestas sobre sus asuntos y, especialmente, voluntad de dedicar los próximos cuatro años a resolverlos. En 2027, más que preguntar de dónde viene cada candidato, valdrá la pena examinar hacia dónde quiere llevar la ciudad. Porque una cosa es querer gobernar Bogotá y otra muy distinta es necesitarla como trampolín político.