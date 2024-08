“Camino de servidumbre”

Las inversiones forzosas a los bancos anunciadas por el gobierno podrían ser vistas con ingenuo beneplácito por algunos: “Chévere que haya crédito barato suministrado por el gobierno y que se use para ese fin la plata de los bancos, que tanto nos explotan”. En realidad, los bancos no prestan “su plata”, sino la de los ahorradores y depositantes. Quizás estos piensen que es más seguro que la inviertan los bancos, no el gobierno. Y menos el actual, que, por ejemplo, no paga las deudas que tiene con el sistema de salud y las distribuidoras de electricidad. Y le roban el dinero, con inaudita facilidad y en cifras enormes, sus propios funcionarios.