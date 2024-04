Caso Uribe, ¿por qué no fue tenido en cuenta por la Fiscalía el testimonio de Óscar Monsalve?

“Juan Guillermo se metió... pues, se metió no, a él lo metió Iván Cepeda. Lo que pasa es que cuando mi hermano se fue a meter a eso, él sí me llamó a mí, él me llamó a mí a decirme lo que iba a hacer. Yo en ese momento no estoy de acuerdo con eso, con lo que él iba a hacer, porque era algo muy aparte de por lo que él estaba en la cárcel, no tenía nada que ver con eso, pero Iván Cepeda sí fue el que lo contactó, él fue el que lo metió en ese cuento”.