El ridículo de Petro en la COP16

El 28 de agosto de 2023, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) mostró una fotografía del ministro Mauricio Lizcano en las afueras de las instalaciones de SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk. En ella se afirmó: “Estamos trabajando en un acuerdo con SpaceX para traer internet satelital a Colombia. Hay muchas zonas en las que no vale la pena llevar cable, es mejor la conectividad satelital”. Este tuit no concuerda con el discurso del acto de apertura de la Zona Verde de la COP16, que dio Gustavo Petro el pasado 21 de octubre en la ciudad de Cali.

Petro, quien gusta de presumir en temas de medio ambiente, pero no ha hecho más que proteger los intereses de sus amigos del ELN, Farc y otros narcoterroristas —quienes destruyen la fauna, la flora, los ríos y los océanos de nuestro país con sus negocios de narcotráfico—, cometió el mayor ridículo frente a varios mandatarios, ministros, delegados de 194 países y representantes de organizaciones nacionales e internacionales. Durante su intervención, habló de los “ricos que destruyen la Tierra mientras buscan con sus cohetes irse a Marte”, refiriéndose a Elon Musk, quien —probablemente— no tiene idea de quién es Petro. Esto demuestra, una vez más, que tenemos como presidente a una persona que no está en condiciones de gobernar.