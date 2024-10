Desde su inicio, el pasado 21 de octubre de 2024, la COP16 en Santiago de Cali contó con múltiples intervenciones de los funcionarios del gobierno, especialmente del sector ambiental, acaparando la atención de varios diarios a nivel mundial que destacan este importante evento. Naturalmente, no podía faltar el ya acostumbrado discurso de nuestro presidente, quien es reiterativo en su narrativa —un tanto ecléctica— donde dejó ver a lo largo de su intervención inaugural varias impresiones y contradicciones, como cuando dijo que “es a los más ricos depredadores a quienes hay que cobrar los impuestos de carbono. Hay que cambiar la deuda por la acción climática”. Aparte de la pena ajena por desaprovechar tan importante vitrina mundial, la invitación en este punto es a no caer en la distracción generada con tan pomposo evento. Reitero, la COP16 es una magnífica cumbre de talla mundial, que posiciona a Colombia como destino de eventos de importante calado internacional, sin embargo, no podemos perder de vista que, tal como lo haría el más rudimentario mago de circo, “el truco está en la otra mano”.

Aprovechándose de la euforia del momento previo a la COP16 y acompañando con su acostumbrada narrativa cargada de falacias, el mandatario emite al decreto no sin antes acusar a la CAR así: “Las CAR, en su inmensa mayoría, no han demostrado ser guardianes de la naturaleza. Por el contrario, a través de la corrupción, se han arrodillado ante la avaricia, entregando nuestra hermosa naturaleza a la destrucción”. Con lo anterior, el mandatario gradúa de enemigas a las corporaciones regionales autónomas —como a todo el sistema— buscando validar su decisión y, finalmente, concretar su finalidad política de repartir el abultado presupuesto ambiental a las comunidades indígenas.

No cabe duda de que esta nueva “propuesta” gubernamental es abiertamente ilegal e inconstitucional en razón a su oposición abierta a la reserva de ley orgánica sobre las competencias de atribuirse a entes territoriales como las comunidades indígenas, al tiempo que desconoce las competencias del Congreso de la República para tramitar las modificaciones del Sina. No siendo estos los únicos vicios, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars) advierte que estas disposiciones “no aportan a la solución de la situación ambiental regional, antes entorpece y genera conflictos regionales y afecta la gestión de las autoridades ambientales”.

Desde ya anunciamos el inicio de actuaciones en búsqueda de reequilibrar la balanza del Estado de derecho, evitando la abierta intención del gobierno de darle competencias a quienes no les corresponde y quienes tampoco poseen la experticia requerida. Presidente, las formas si son importantes, los procedimientos existen para cumplirse, la dignidad presidencial no es sinónimo de autocracia. Haga las cosas bien para que después no busque refugiarse en el trillado discurso del “golpe de Estado”, y se victimice por la ilusoria persecución de los jueces en contra de su gestión; no pretenda que los jueces hagan caso omiso antes los múltiples desaciertos que firma como decretos. Ríjase bajos las premisas del Estado democrático de derecho, ese mismo que permitió que hoy este enfrente del poder Ejecutivo.