Colapso moral

Preocupan las políticas que Trump adoptará durante su cuatrienio. Tiene poder suficiente para alterar profundamente la vida de sus compatriotas, los del orbe entero y de nuestro propio país. No será una relación fácil.

Me conmueve que haya triunfado, y para colmo por una mayoría aplastante, una persona que —con razón lo dijo Kamala Harris— carece de calificación moral para ejercer la Presidencia. Predicó en el desierto. Es un delincuente convicto y con procesos judiciales pendientes, racista, irrespetuoso de las minorías, enemigo de las instituciones —intentó bloquear la confirmación de Biden, su sucesor, por el Congreso—, amigo de dictadores de la peor calaña; Putin, entre ellos.

La frustración es doble. El debate entre los candidatos fue casi inexistente. Ninguno pronunció discursos persuasivos para justificar su aspiración. El objetivo era, en buena parte, entretener, no convencer. Por eso las figuras centrales fueron bufones y músicos. La democracia, como un sistema de confrontación de ideas, a fin de que los ciudadanos escojan las propuestas y los gobernantes que consideran mejores, fue colocada casi al margen. La otra desilusión deriva de que a los votantes no les importó que Trump fuera una persona indigna; les bastó sentirse interpretados por él sin darle muchas vueltas al asunto. Es tan comprensible como lamentable.

Intentando superar el golpe emocional que padezco, vengo a recordar que la democracia no es idónea para elegir a los mejores, sino a los más populares. Aunque el azar incide en que ambas condiciones se conjuguen en una sola persona, conviene que exista una ciudadanía educada, capaz de diferenciar la pertinencia de las propuestas, la nobleza de los ideales y la estatura moral de los candidatos. Algo va del oro a la escoria.

En columnas recientes les he recordado que Tucídides, al analizar la guerra del Peloponeso que enfrentó a Atenas y Esparta —los actores dominantes en la antigua Hélade—, demostró que, en esencia, la política es una actividad encaminada a la lucha por el poder, sean cuales fueren los objetivos que se buscan. Con cierta frecuencia la condición humana de sus protagonistas es un factor marginal.

Sin embargo, esa constatación no debe disuadirnos en la tarea de impulsar las mejores ideas y los políticos cuya conducta sea ejemplar. Que sean personas a las que podríamos postular, ante hijos, nietos y la comunidad entera, como faros morales.

Tucídides fue contemporáneo de Pericles, el más grande dirigente político y militar ateniense del sigo V a. C. A su muerte escribió que este era “inaccesible al soborno, y contenía a la multitud sin quitarle libertad… no hablaba de acuerdo con su capricho para buscarse influencia por medios indignos, sino que, gracias a su sentido del honor, llegaba a oponerse a la multitud”. Una actitud admirable en todo tiempo y lugar.

En el siglo I a. C., se produjo el colapso de la República romana. El ataque populista inicial lo realizó Julio César; fracasó en su intento y fue asesinado por sus propios colegas senadores. El segundo conato de dictadura corrió por cuenta de Marco Antonio. Cicerón, ya anciano, a pesar de que deseaba retirarse de la política, decidió enfrentarlo. Con ese fin escribió Filípicas , un conjunto de discursos destinados a oponerse a ese caudillo emergente. Era consciente de los riesgos que asumía. Pagó con su vida.

Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos entre 1913 y 1921, fue honrado con el Nobel de Paz de 1919 por su contribución al diseño de la Sociedad de las Naciones. Que ese marco institucional haya fracasado ante el huracán de una segunda guerra planetaria y que haya tenido veleidades racistas, no son motivos suficientes para desconocer su valor personal. Ser un buen gobernante no requiere tener éxito en todo ni ser perfecto. No hay noticia de enfrentamientos suyos con la Justicia y los medios de comunicación.