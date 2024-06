Colombia dormida y desenfocada

Es mi convicción que, profesionalmente, quien no trabaja en diferentes sectores de la economía, quien no descubre en que oficio se desempeña mejor y saca más satisfacción por medio del ensayo y el error, deja de lado grandes satisfacciones. Lógicamente, esa búsqueda de nuevos horizontes debe realizarse con la rigurosidad y estrategia de lo que funciona bien, un concepto no tan novedoso desde que se aplicaba en la época de la ilustración del siglo XVIII.