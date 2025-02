Colombia se respeta

“Diego Marín, claro en sus intenciones de infiltrar el Pacto Histórico y mi campaña, pero no investigan por qué lo pudimos rechazar nosotros y yo decidí ponerlo preso. No porque sea juez, sino porque había cruzado la frontera y estaba en España como ciudadano español, y me correspondía, como jefe de Estado, impulsar su captura. Se trata del mayor contrabandista de Colombia y uno de los principales lavadores de dólares del narcotráfico en el país.”