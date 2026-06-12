Colombia y sus fronteras en la hora cero

Nuestra mentalidad centralista nos hizo considerar durante décadas a la periferia nacional como algo ajeno y distante. Ahora se afrontan allí situaciones críticas que tienen en jaque al país.

Norte de Santander, Cúcuta y el Catatumbo, que durante décadas estuvieron más vinculados a Venezuela que a Colombia, están ahora controlados por narcotraficantes y bandidos que cruzan la frontera, donde siguen encontrando refugio seguro. Además, los venezolanos que delinquen en Colombia simplemente pasan a su país y eluden a la justicia colombiana.

No obstante que doña Delcy se mueve en todas las direcciones para activar la economía venezolana, siguiendo instrucciones del Estado administrador, no se sabe qué medidas tomará respecto a esos grupos armados. Hasta ahora, ninguna.

Nariño, el antiguo ‘departamento de la paz’, es ahora una zona de alto riesgo. Qué decir del Cauca, donde bandidos e indígenas se disputan a dentelladas las codiciadas rutas del narcotráfico. Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú, en el caos. Chocó, en la frontera con Panamá, regido por bandidos que decretan paros armados cuando lo tienen a bien. Arauca y La Guajira, en la olla.

En la frontera sur, el Perú necesariamente tendrá que continuar combatiendo al narcotráfico y a los grupos armados colombianos que se refugian en su territorio, en la margen derecha del río Putumayo. De otra manera, el fantasma de Sendero Luminoso podría volver a aparecer.

Correa, como presidente del Ecuador, se hizo el de la vista gorda con la presencia de las Farc y de otros grupos armados colombianos en las provincias limítrofes con Colombia. No solamente su gobierno, sino que todo el país tuvo que pagar y sigue pagando un alto costo por esa actitud. Las fuerzas armadas ecuatorianas, con la ayuda de los Estados Unidos, tratan de evitar el colapso que sicarios y narcotraficantes procedentes de nuestro país quisieron provocar.

En esas condiciones, cualquiera que sea el próximo gobierno de Colombia no tendrá alternativa diferente que la de luchar contra el narcotráfico y los grupos armados en la periferia nacional. De otra manera, nuestro lindo país paulatinamente se iría hundiendo, como en arenas movedizas, hasta convertirse en un narcoestado, como sucedió en su momento con Guinea-Bissau en Africa.

El problema es que está inmerso dentro de una especie de ‘burbuja’ de falso bienestar generado por el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción galopante en medio de la impunidad, para la que siempre hay explicaciones.

Además, la gente —como no tiene alternativa— se ha ido acostumbrando a las masacres cotidianas, a los asesinatos selectivos, a la extorsión, a la amenaza, a los asaltos callejeros y al desplazamiento forzado.

En esas condiciones, a la larga, no podríamos sobrevivir indefinidamente bajo ningún gobierno.