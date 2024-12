Corrupción en la UNGRD: renuncie, ministro Ricardo Bonilla

En su denuncia, Benavides muestra cómo los recursos se canalizaron a través de contratos oscuros con empresas cercanas a funcionarios del gobierno, y cómo Bonilla, en su rol de alto funcionario, habría sido cómplice al no dar respuesta a las alertas sobre estos procesos corruptos. Si se confirma esta información, el daño no solo es financiero, sino que afecta directamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por su seguridad en situaciones de emergencia.

El papel de Ricardo Bonilla en este caso es particularmente grave. Como ministro de Hacienda, su responsabilidad no solo es gestionar las finanzas del Estado, sino también asegurar que los recursos públicos se manejen con transparencia y de acuerdo con la ley. La denuncia de Benavides sugiere que Bonilla, en su rol de alto funcionario, no solo fue consciente de las irregularidades, sino que además no actuó para detenerlas. A pesar de las alertas sobre el mal manejo de los fondos, Bonilla optó por el silencio y la inacción, lo que refleja una grave falta de liderazgo y un desprecio por la rendición de cuentas.

La actitud de Bonilla ante las acusaciones no ha sido la más apropiada. En lugar de responder con claridad y apertura a las denuncias, ha preferido mantener una postura defensiva, negando las acusaciones sin brindar detalles que ayuden a esclarecer la verdad. Este comportamiento no solo es dañino para su imagen personal, sino también para la credibilidad de las instituciones. Lo más preocupante es que el presidente de la República salga a defenderlo con vehemencia al decir que le tendieron una trampa, como quien dice: fue a mis espaldas. Mientras, los audios entregados por Benavides y las denuncias de Olmedo López y Sneyder Pinilla han sido tan contundentes que dejan muy mal parado a un ministro que es insostenible en su cargo. Petro, para tratar de salvar a su ministro, no lo retira del cargo, sino que lo premia nombrando a una ministra ad hoc mientras este resuelve su lío con la justicia y así no pierde la inmunidad. ¿Tanto sabe Bonilla que Petro lo protege? Entre Bonilla y Benedetti no se hace un caldo.