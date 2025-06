Crisis moral

Sorprende a la gente sin malicia que las severas incriminaciones sean descartadas como venganzas personales, como si quien se venga no tuviera muchas veces motivos para vengarse, y como si la consecuencia de esas acusaciones no fuera aceptar, como ha sucedido, responsabilidades muy onerosas. Ese es el fundamento del “principio de oportunidad” .

Al investigar cómo operan las relaciones internacionales en otros países, he constatado que se observa con rigor puntualidad en la asistencia a los eventos programados. Que el uso de recursos públicos para los necesarios desplazamientos se limita estrictamente a los necesarios. Que al final de esos viajes los funcionarios regresan a sus países. Y que no confunden trabajo con actividades lúdicas; ni sucede que desaparezcan durante días al final de sus misiones. Como se nos dice que aquí todo sucede de modo legal, es preciso concluir que las normas han cambiado recientemente.

Teníamos claro que el pueblo somos todos, no una porción o grupo; y que la Nación es elemento fundante de la polis. La impresión es que ya no lo es. La estrategia que se percibe —pero debo estar equivocado— es la maniquea división entre buenos y malos. Y que la movilización de quienes gozan de los afectos del gobernante se traduce en menoscabo de los derechos a trabajar y movilizarse de los que no protestan. Esas personas, que son la inmensa mayoría, han sido convertidos en ciudadanos de segunda. Me resisto a creer que ese sea el objetivo que el Gobierno busca.