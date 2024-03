Daniel Quintero, ¿dónde está la plata?

2-Presupuesto Participativo: utilizando datos personales presunto carrusel para favorecer a 18 corporaciones. Red de corrupción a través de códigos para adjudicar contrataciones, todo por medio de correo de Gmail y no uno institucional. Los contratistas se identificaban a través de códigos. Si no se hicieron los eventos, ¿dónde está la plata? Se robaron $25 mil millones de pesos.

4-La funeraria y buen comienzo: Programa buen comienzo con sobre costos. Adquirieron un predio por $5 mil millones de pesos donde operaba una funeraria para construir un jardín infantil en un predio no apto para la construcción y funcionamiento de este. No cuenta con el área mínima para su funcionamiento.

5- Lote de Aguas Vivas: Un lote que costaba $2,711 millones de pesos pasó a costar $48,234 millones. Se valorizó en 1,700%. Mandaron a hacer un avalúo donde dice que de repente el lote cuesta 48,234 mil millones. Cuando los predios ya pertenecen a la alcaldía no debió ocurrir eso. ¿A quién beneficia esto?El particular pide que se la pague el valor. Abogado de carrera de la alcaldía emitió un concepto de esta solicitud para llevarlo al comité de conciliación. El concepto del abogado es negativo. El comité de conciliación compuesto por la secretaria general, subsecretaría de defensa y patrimonio, secretaria de gestión humana, subsecretaria de selección y la subsecretaria legal de movilidad ignoraron el concepto del abogado y procedieron a firmar el suculento documento para que se pagara al particular los $40,509 mil millones. Este acuerdo por $40,509 millones de pesos fue rechazado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, calificándolo como ilegal. La subsecretaria de defensa y protección de lo pública apela a la decisión en contra del distrito. En Consejo de Estado confirma lo dicho por el Tribunal protegiendo los intereses de la alcaldía y como no lograron el pago ilegal, el contratista privado de los $40,509 mil millones a través de una resolución le devuelven al lote al particular ya valorizado en un 1,700%.