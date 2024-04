De bodegas, bodegueros y mentiras

2. Recuerdo que un día me encontraba acompañando un acto muy especial (El lanzamiento de un libro de una persona cuyo nombre me reservo) Me encontré en ese acto con unas personas que me dijeron “general Zapateiro, la verdad lo felicitamos y los animamos a seguir escribiendo; ya leímos su libro” y cada uno de ellos me dio a conocer sus impresiones de este. Pero me llamó la atención que ellos me dijeran: pero lo más importante general es seguir escribiendo porque es de la única manera, que NO permitirá que otra persona le escriba su vida y mucho menos, que nadie les diga a los colombianos quien fue, ha sido y sigue siendo usted.