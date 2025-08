Del carbón a la energía nuclear: un giro necesario para el futuro de Colombia

Las decisiones energéticas no deberían tomarse por ideología ni por eslóganes publicitarios, sino por lo que realmente importa: física básica, balances materiales y consecuencias medibles. En Colombia, el carbón térmico sigue siendo una fuente relevante de electricidad. Quema materia orgánica fósil para generar vapor. Un proceso que no ha cambiado mucho desde el siglo XIX. Y como resultado: dióxido de carbono, óxidos de azufre, partículas finas, mercurio y cenizas. Cada kilovatio-hora generado con carbón libera aproximadamente 820 gramos de CO₂ equivalente. La energía nuclear, por contraste, emite alrededor de 80 veces menos. No se trata de una diferencia menor ni de un margen técnico: es una discontinuidad categórica.