Dia del médico vs. crisis del sistema de salud colombiano

El desfinanciamiento de la salud evidencia una crisis total en el sector. Lo anterior desconoce los postulados de la Ley 1751 de 2015 que hacen referencia a la prestación oportuna y de calidad que está afectando la atención de nuestros pacientes, además desconoce los derechos fundamentales laborales del todo el talento humano en salud, no solo el de los médicos especialistas.

La politiquería y sesgos ideológicos no pueden, ni deben estar asociados a los sistemas de salud ni a la salud en general por ser, en Colombia, un derecho fundamental. Condición que pareciera no ser entendida ni por los congresistas ni por el Gobierno; señor ministro de salud, tal y como se lo manifesté personalmente, la salud no es de ningún partido político, ni de un gobierno o del presidente de turno, tampoco está sesgada por alguna corriente ideológica, la salud es de nosotros los colombianos y para nosotros los colombianos.